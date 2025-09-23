L'albergínia blanca del Bages brillarà a Santpedor amb el Sopar de la Temporada Gastronòmica de Tardor

Aquest dijous, Cal Llovet de Santpedor acollirà per segon any consecutiu el Sopar de l'Albergínia blanca del Bages, organitzat per la Comunitat Slow Food Catalunya Central en el marc de la Temporada Gastronòmica de Tardor i de la Fira de Sant Miquel. L'esdeveniment, que ja compta amb més de 70 persones inscrites, oferirà un menú degustació de vuit plats dedicats a aquest producte bagenc singular.
Un menú de vuit plats amb l'albergínia com a protagonista
El sopar, que tindrà un aforament limitat a un centenar de persones i un preu de 29 euros, presenta un menú de degustació dissenyat per cuineres i cuiners de restaurants com Cau de l'Ateneu, Can Patoi, Ígnia, Laida, La Xicra, La Sardana, Mas de la Sala i Quim Miró de l'Obradora. Totes les propostes giraran al voltant de l'albergínia blanca, una varietat local reconeguda per la seva textura fina, sabor delicat i versatilitat a la cuina.
Entre els plats més destacats hi haurà un guisat de xai amb albergínia, inspirat en una recepta tradicional de Santpedor i Castellnou de Bages vinculada a la verema i a la Fira de Sant Miquel. Slow Food vol recuperar i popularitzar aquest tipus de receptes, alhora que promou el consum de xai local com a aposta per la sostenibilitat, la conservació del paisatge i la reducció del risc d'incendis forestals.
Un esdeveniment amb valors sostenibles i culturals
L'acte, amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor, forma part de la Temporada Gastronòmica de Tardor impulsada per Bages Impuls i destaca dins la Fira de Sant Miquel com una oportunitat per gaudir de la gastronomia local i reforçar valors com la sobirania alimentària i la reducció del malbaratament alimentari.
A més, l'esdeveniment se celebra en un any en què Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, un reconeixement que posa en valor la diversitat de productes agroalimentaris del territori. L'albergínia blanca del Bages, inclosa a l'Arca del Gust d'Slow Food Internacional, és un d'aquests productes a preservar per la seva qualitat organolèptica i la tradició del seu cultiu.
Els tiquets per al sopar es poden adquirir anticipadament al web de Bages Impuls.