Ioga solidari al Parc de l'Agulla per donar suport a Salut Mental d'Althaia

Aquest dissabte, 27 de setembre, el Parc de l'Agulla acollirà la primera edició del Ioga solidari, una activitat oberta a totes les edats i nivells que vol promoure valors com l'autocura i la solidaritat, a més de contribuir a trencar l'estigma sobre la salut mental. Els beneficis es destinaran al projecte de mecenatge de Salut Mental de la Fundació Althaia.
Una cita oberta a tothom
Sota el lema Mou-te per la salut mental, la sessió començarà a les 11 del matí, amb l'arribada dels participants prevista a partir de les 10 del matí. La classe tindrà una durada aproximada de dues hores i es farà en un entorn natural privilegiat. Només cal portar una estoreta, roba còmoda i aigua. L'activitat és apte per a totes les edats i nivells, i té un cost de 12 euros, que inclou una bossa d'avituallament i un obsequi. També hi ha habilitada una fila zero per a aquelles persones que vulguin col·laborar sense assistir-hi presencialment.
Inscripcions i valors de la iniciativa
Les inscripcions es poden formalitzar a través de la web d'Althaia o bé de manera presencial el mateix dia de la sessió. L'objectiu principal és recaptar fons per millorar l'atenció en salut mental a través de la investigació i nous programes de suport, ajudant les persones afectades a recuperar el seu projecte de vida i evitant possibles recaigudes. Alhora, l'esdeveniment busca fomentar la participació ciutadana i humanitzar els espais on s'ofereix atenció a la salut mental.
Organització i col·laboradors
L'activitat està organitzada per la Fundació Althaia amb el suport de diversos patrocinadors com ASCF-CN Sallent, Llobet, Aneto, MutuaCat, Nat's i El Yoga Educa. També compta amb la col·laboració del Parc de la Séquia, l'Ajuntament de Manresa, Yoga One, Shanti Espai de Ioga, Vela Club Fitness, Cos Conscient, Estudi de Ioga Om Shanti, Inspira Ioga, Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, Aigües de Manresa, SOMUN, Aura Ioga, Esencia Prana i Bio Mèdic Capil·lar. La iniciativa reafirma el compromís de la ciutat i de les entitats locals amb la salut mental i el benestar col·lectiu.