La Fira de Setembre i la Fira del Vehicle d'Ocasió ompliran el passeig Pere III amb més de 60 expositors i 250 vehicles

La Fira de Setembre de Manresa tornarà els dies 27 i 28 de setembre al segon tram del passeig Pere III i la plaça Neus Català Pallejà. Una seixantena llarga d'expositors ocuparan uns 200 m2 per mostrar productes d'alimentació i cosmètica artesana, tèxtil, bijuteria, joieria, automoció i objectes fets a mà, entre d'altres. L'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre durant tot el cap de setmana, i diversos comerços de la ciutat aprofitaran per oferir productes amb preus especials de fira.
Un any més, la mostra compartirà espai amb la Fira del Vehicle d'Ocasió, que reunirà més de 250 vehicles de 13 concessionaris de la comarca entre la plaça Neus Català i la plaça Onze de Setembre. L'oferta inclourà vehicles de gerència, km 0 i de cortesia, tots revisats i amb garantia, i se sortejaran 3.000 euros en premis entre els compradors de vehicles. L'esdeveniment està coordinat pel grup d'Automoció de Manresa i la Fundació Turisme i Fires.
Dispositiu especial de mobilitat i transport públic
L'Ajuntament de Manresa ha previst restriccions de trànsit des de dissabte 27 a les 7.00 h fins diumenge 28 a les 22.00 h al segon i tercer tram del passeig Pere III, així com afectacions en carrers adjacents com Guimerà, Carrió, Primer de Maig i Soler i March. Els vehicles es desviaran pel lateral esquerre del passeig Pere III i altres rutes alternatives com Canyelles, Guimerà i Circumval·lació. Els usuaris de guals hauran de sortir abans de les 7.00 h de dissabte i podran tornar a accedir-hi a partir de diumenge al vespre.
Pel que fa al transport públic, el servei Bus Manresa i els serveis interurbans modificaran els recorreguts segons els desviaments. La parada de regulació de plaça Espanya quedarà anul·lada tots dos dies. Els ciutadans poden consultar les afectacions i reforços a través de l'app de Bus Manresa, el web de Bus Manresa o als telèfons 93 875 71 50 (transport urbà) i 93 874 68 00 (estació d'autobusos).
Una oportunitat per al comerç local i els visitants
L'organització destaca que la Fira de Setembre i la Fira del Vehicle d'Ocasió són una gran oportunitat per dinamitzar el comerç local i atraure visitants al centre de Manresa. Amb el suport dels comerciants i concessionaris, els esdeveniments ofereixen una experiència completa que combina compres, cultura i gastronomia al cor de la ciutat.