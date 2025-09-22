La Cecot analitzarà a Manresa els reptes ambientals que marcaran el futur de la indústria catalana

La Comissió d'Indústria de la Cecot, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, organitzarà aquest dijous 25 de setembre una jornada al Palau Firal de Manresa per abordar els principals reptes ambientals que transformaran el futur de la indústria a Catalunya. La sessió començarà a 2/4 de 10 del matí i comptarà amb ponents especialitzats en àmbits clau com la descarbonització, l'eficiència energètica, la petjada ambiental i els nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
Un esdeveniment per a empreses industrials
La trobada vol oferir a les empreses una visió clara i pràctica sobre com afrontar els nous desafiaments mediambientals. La Cecot destaca que la gestió ambiental no només és una obligació normativa, sinó un element fonamental per a la competitivitat: pot reduir costos, millorar la reputació corporativa i enfortir la posició de les organitzacions en un context productiu cada cop més exigent.
Quatre eixos clau i ponents destacats
Els continguts es dividiran en quatre blocs: el procés de descarbonització i les tecnologies més rellevants; l'eficiència energètica i l'ús dels Certificats d'Estalvi Energètic (CAE); la petjada ambiental -tant de carboni com hídrica- i com reduir-la de manera efectiva, i els SCRAP, els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor per a la gestió de residus.
Entre els ponents destaquen Oriol Morell (Veolia), Josep Mitats (Nexus Energia), Marc Oliva (Auma Consultores) i Marta Carmona (Cecot). La benvinguda anirà a càrrec de Josep Casas, director de l'Oficina per la Transició Energètica de la Cecot, i el tancament està previst a les 12.05 h.
Manresa, escenari clau per a la transició verda
Amb aquesta jornada, Manresa es posiciona com un punt de trobada per al debat sobre la sostenibilitat industrial a Catalunya. Les empreses participants podran entendre l'impacte de les noves normatives, descobrir oportunitats d'estalvi i conèixer bones pràctiques per avançar en la transició verda. Per assistir-hi cal acreditació prèvia a través del correu premsa@cecot.org o per WhatsApp al 630 91 80 26.