Entrades exhaurides per a les funcions de «Maria Rosa» al Kursaal amb el Grup de Teatre de Fals

Les entrades per a les dues funcions de Maria Rosa, programades aquesta setmana a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa, ja estan exhaurides. El Grup de Teatre de l'Associació Cultural i Recreativa (ACR) de Fals representarà el clàssic d'Àngel Guimerà dimecres i dijous a les 6 de la tarda, coincidint amb el centenari de la mort del dramaturg català i els 130 anys de l'estrena de l'obra.
El muntatge recupera una de les peces més celebrades de Guimerà, que el grup ja havia representat fa 35 anys. Tot i estar ambientada en una societat d'un altre temps, Maria Rosa manté plenament vigents els seus temes universals: la passió, el poder, els prejudicis, la rancúnia i l'amor. L'obra és considerada un dels grans drames socials i amorosos del teatre català, juntament amb títols com Terra Baixa i Mar i cel.
Sota la direcció de Francesc Parcerisas, el repartiment el formen Sandra Olmedo, Damià Casajoana, Pere Sellarés, Rosa Xavier, Albert Herrada, Josep Centelles, Santi Cervera, Robert Martínez, J. Carles Jiménez i Sandra Castro. L'aforament complet confirma l'interès del públic per reviure aquest clàssic, que torna a pujar als escenaris amb la mateixa força i cruesa amb què Guimerà el va concebre.