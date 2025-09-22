El Kursaal obre càsting per trobar el nou Jan de les produccions del servei educatiu

El Teatre Kursaal de Manresa ha obert una convocatòria de càsting per escollir el nou intèrpret de Jan, un dels personatges més emblemàtics de les produccions pròpies del servei educatiu del teatre. Aquesta figura és clau a l'espectacle El meu primer Nadal al Kursaal, una proposta familiar que cada desembre omple de màgia la sala petita del Kursaal amb una dotzena de funcions.
Requisits i com participar-hi
Per optar al paper, cal tenir entre 18 i 26 anys, experiència o coneixements de cant i interpretació, i enviar el currículum vitae, un vídeo interpretant una cançó i, si se'n disposa, un videobook a l'adreça serveieducatiu@mees.cat abans del diumenge 5 d'octubre. D'entre les sol·licituds rebudes, el teatre farà una primera selecció per convidar els candidats a un càsting presencial, previst per a finals d'octubre.
Debut aquest Nadal i un precedent d'èxit
El candidat escollit debutarà com a Jan aquest Nadal, continuant una tradició que ja ha captivat centenars d'espectadors. El personatge ha estat interpretat en les tres últimes edicions per Max Navarro, que aquesta setmana ha fet el salt a la televisió estatal com a un dels setze aspirants d'Operación Triunfo.
Per a més informació sobre el procés de selecció, el Kursaal ha habilitat el telèfon 938 753 402 i el web del Kursaal. L'organització anima els joves talents a participar en aquesta oportunitat per formar part d'una de les experiències culturals més especials del Nadal manresà.