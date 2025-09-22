La Seu de Manresa acollirà la presentació del llibre «L'art de l'època del barroc a la Seu de Manresa»

La Sala Gòtica de la Seu de Manresa serà l'escenari, dijous 25 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda, de la presentació del llibre L'art de l'època del barroc a la Seu de Manresa, obra d'Anna Nadal i Illán Holgado. L'acte, obert a tothom, comptarà amb la participació dels autors i del Dr. Francesc Miralpeix, especialista en art barroc. A més de presentar l'origen, la metodologia i l'estructura de l'estudi, els autors conversaran amb Miralpeix sobre pintura, escultura, indumentària i orfebreria de la Seu d'època barroca.
Un estudi premiat i exhaustiu sobre el patrimoni barroc
Aquest volum és fruit d'una recerca rigorosa que va merèixer el Premi Berenguer de Montagut 2024 per la seva aportació a la difusió del patrimoni de la basílica. Publicat per l'Associació Amics de la Seu de Manresa amb la col·laboració de la Seu, l'Ajuntament de Manresa i el Museu del Barroc de Catalunya, el llibre ofereix una mirada detallada sobre una etapa històrica menys explorada de la Seu. L'obra s'incorpora a la col·lecció d'estudis que en els darrers anys han permès aprofundir en la història i l'art d'aquest monument emblemàtic del Bages.
Els autors i el seu recorregut acadèmic
Anna Nadal i Illán Holgado són investigadors vinculats al grup de recerca en Història de l'Art d'Època Moderna a Catalunya i han participat en diversos projectes sobre patrimoni barroc. Holgado és especialista en retaulística barroca catalana, mentre que Nadal se centra en la sociologia de l'art i el col·leccionisme. Junts han col·laborat en projectes com el llibre Rutes del Barroc i en la creació del guió de la visita turística sobre l'art barroc de la Seu. La concessió del Premi Berenguer de Montagut i la publicació d'aquesta monografia reconeixen la seva contribució a la investigació i a la divulgació del patrimoni manresà.
El llegat dels Premis Berenguer de Montagut
Aquests guardons, convocats anualment dins els Premis Lacetània i patrocinats per Cots i Claret, estimulen la recerca sobre el patrimoni de la Seu de Manresa. Amb gairebé cinquanta anys de trajectòria, l'Associació Amics de la Seu ha estat clau en la preservació i difusió del monument, contribuint a mantenir-lo com un espai viu i integrat en la vida cultural de Manresa. L'acte de dijous vol ser una nova oportunitat per acostar el llegat barroc de la Seu al públic i posar en valor el treball acadèmic que ajuda a preservar-lo i difondre'l.