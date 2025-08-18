Manresa convoca la Beca de Recerca Museu del Barroc 2025 per impulsar la investigació artística i històrica

Manresa ha posat en marxa una nova aposta per la recerca històrica i artística amb la convocatòria de la Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya 2025, que pren el relleu de l'antic Premi Pare Ignasi Puig i Simon. El guardó vol reconèixer projectes d'investigació o divulgació sobre la història de l'art i la cultura a Catalunya entre el 1522 i les guerres napoleòniques, amb una mirada que pot ser humana, social, artística, literària, musical, filosòfica o patrimonial.
El termini de presentació finalitza el 17 d'octubre, i el lliurament de la beca es farà el 21 de novembre al Teatre Conservatori, dins els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, organitzats per Òmnium Cultural Bages - Moianès.
De la ruta ignasiana a l'art barroc
La iniciativa dona continuïtat al Premi Pare Ignasi Puig i Simon, creat el 2014 per promoure l'estudi del llegat ignasià i vinculat al programa Manresa 2022 Transforma. Ara, el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya amplia l'horitzó i obre el focus a l'edat moderna, amb especial atenció a les propostes relacionades amb la ruta ignasiana o el patrimoni dels segles XVI-XVIII.
El premi té una dotació de 3.000 euros bruts, que es pagaran en tres fases: 25% en el moment del lliurament, 25% amb la validació del guió i 50% amb la validació de l'obra final. L'Ajuntament de Manresa es farà càrrec del disseny i la publicació digital amb ISBN de l'obra guanyadora dins la Col·lecció Pare Ignasi Puig i Simon, així com de la seva difusió. En cas d'edició en paper, l'autor rebrà 15 exemplars.
"Amb aquesta beca reforcem el compromís de Manresa amb la recerca, la cultura i el patrimoni. És una oportunitat per descobrir noves mirades sobre l'edat moderna i donar-les a conèixer arreu del país", ha subratllat Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa.
Bases i jurat
La convocatòria és oberta a qualsevol persona física o jurídica que presenti un projecte ajustat a les bases. Els criteris de valoració inclouen l'adequació a l'objecte del premi, la metodologia i rigor tècnic, la innovació i rellevància, la qualitat tècnica, el perfil del candidat i les referències a Manresa o al Camí Ignasià.
El jurat estarà presidit per la regidora de Cultura de Manresa i integrat per representants del Museu del Barroc de Catalunya, l'Arxiu Comarcal del Bages, la Fundació Turisme i Fires Manresa, la universitat, la Xarxa de Museus d'Art, la Generalitat (programa Territori Barroc), el Centre d'Estudis del Bages i la Fundació Cova de Sant Ignasi.
La iniciativa compta amb el suport del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Generalitat de Catalunya.
Presentació de propostes
Les candidatures es poden presentar fins al 17 d'octubre de a través de l'Oficina Electrònica de l'Ajuntament de Manresa o bé per correu electrònic a info@museudelbarroc.cat, amb confirmació de recepció.