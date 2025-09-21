El Teatre Conservatori acollirà un concert de Huun-Huur-Tu per descobrir el cant gutural de Tuvà

El dissabte 4 d'octubre a les 8 del vespre, el Teatre Conservatori de Manresa acollirà un concert extraordinari per donar a conèixer el cant gutural tradicional de Tuvà, el Khoomei. L'espectacle anirà a càrrec del grup Huun-Huur-Tu, considerat un dels màxims referents mundials d'aquest estil musical, capaç de produir dues o més notes simultànies amb una sonoritat profunda i captivadora.
Un espectacle immersiu i ple de tradició
Amb un directe molt acurat i vestint peces tradicionals de Tuvà, Huun-Huur-Tu transportarà el públic a un món on la música recrea escenes de la vida quotidiana del seu poble. A través dels cants harmònics i dels instruments tradicionals, el grup evoca la connexió entre les persones, els cavalls, l'aigua, la terra i el cel, oferint una experiència sonora única i hipnòtica.
El Khoomei va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2009. Aquest estil, originari d'una regió situada al centre geogràfic d'Àsia, ha despertat interès internacional i fins i tot ha inspirat grups catalans com El Pony Pisador, que han incorporat elements del cant gutural a les seves cançons.
Entrades i activitats complementàries
Les entrades per al concert tenen un preu de 20 euros (18 euros per a majors de 65 anys i membres del Carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys). Es poden adquirir a les taquilles del teatre Kursaal o a través del web de l'equipament.
Com a activitat prèvia, el dimarts 30 de setembre a les 7 de la tarda, l'Espai Plana de l'Om projectarà el documental Tuvà: viatge al centre geogràfic d'Àsia, bressol del Khoomei, cant tradicional de Tuvà. L'acte, amb entrada lliure, inclourà també un breu taller introductori al cant harmònic a càrrec de Joaquim Roca. Aquesta proposta complementària ofereix al públic una oportunitat de conèixer el context cultural i la tècnica vocal d'aquest estil abans de viure el concert en directe.
Una oportunitat per descobrir el Khoomei
L'arribada de Huun-Huur-Tu a Manresa és una ocasió excepcional per gaudir d'una expressió musical considerada un tresor mundial. L'espectacle convida a endinsar-se en una tradició ancestral que, tot i el seu origen llunyà, connecta amb sensibilitats universals i posa de relleu la diversitat cultural com a font d'inspiració artística.