Reflexió i futur sobre el paper de la dona gitana a Manresa

El pròxim dimarts, 23 de setembre, a les 7 de la tarda, la Biblioteca de l'Ateneu les Bases de Manresa serà l'escenari d'una taula rodona que convidarà a reflexionar sobre el paper de la dona gitana a la societat actual i els reptes de futur de la comunitat. Sota el títol Comunitat i dona gitana: perspectiva i futur, l'acte estarà moderat per Aaron Giménez Cortés i comptarà amb la participació d'Ana Giménez Adelantado, antropòloga i presidenta de la Fundació Punjab Espanyola, i Mercedes Giménez Puig, auxiliar d'infermeria i membre activa de la comunitat gitana de Manresa.
Un debat en el marc de l'exposició històrica
La taula rodona està organitzada per l'Unió Gitana de Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, el Pla Integral del Poble Gitano i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. L'esdeveniment coincideix amb l'exposició Història del Poble Gitano de Manresa, que es pot visitar fins al 30 de setembre a la mateixa biblioteca. La mostra ofereix un recorregut històric per la presència gitana a la ciutat, des del segle XVIII fins a l'actualitat, i forma part del Projecte de Mediació amb el Poble Gitano de l'Ajuntament.
Visibilitzar la cultura i trencar estereotips
Aquestes activitats busquen donar visibilitat a la cultura gitana, promoure la igualtat d'oportunitats i fomentar una ciutadania activa que contribueixi a la transformació de Manresa. L'exposició ja es va estrenar el novembre de 2024 a l'Espai Plana de l'Om amb la representació de l'obra No soy tu gitana, un monòleg que qüestiona els estereotips històrics sobre les dones gitanes i que va obrir un debat amb membres de la comunitat i activistes culturals.
La iniciativa es presenta com una oportunitat per conèixer millor la història i la realitat del poble gitano a Manresa i per obrir espais de diàleg que ajudin a construir una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat.