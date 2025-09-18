Víctor Küppers participarà divendres al II Congrés de Famílies de l'Escola Paidos

El segon Congrés de Famílies Connexions Junts en l'Educació se celebra aquest divendres a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques i suport a pares i mares amb fills i filles en edats d'infantil, primària i secundària. La trobada, oberta a tota la ciutadania, tindrà com a plat fort la conferència Viure amb alegria del prestigiós formador i conferenciant Víctor Küppers, especialista en motivació i psicologia positiva. La seva xerrada, en format de videoconferència, començarà a les 7 de la tarda i promet ser una injecció d'optimisme i actitud positiva.
Tres tallers simultanis per a pares i mares
Abans de la conferència, de 3/4 de 6 a 3/4 de 7 de la tarda, es realitzaran tres tallers simultanis que oferiran estratègies per millorar la convivència familiar i la comunicació amb els fills. Ponts de confiança: teixint vincles amb fills adolescents, a càrrec de M. Helena Tolosa, es dirigirà a famílies amb joves de secundària. SOS Famílies: Supervivència diària amb somriures inclosos, conduït per Montse Serra, estarà enfocat a pares i mares d'infantil i primària. Per a totes les etapes educatives, No és personal, és qüestió de família: entendre els girs del viatge entre pares i fills, serà impartit per Àlex Visus.
Activitats per als infants i inscripcions
Per facilitar la participació de les famílies, l'Escola Paidos oferirà activitats per als infants mentre es desenvolupen els tallers. L'esdeveniment, conduït per Enric Bastardes, busca fomentar un espai de trobada on compartir experiències i reforçar vincles familiars. Les inscripcions continuen obertes a la web de l'Escola Paidos, amb preus que van dels 8 euros per a famílies de l'AMPA als 14 euros per al públic general, i un màxim de quatre entrades per família.