Manresa presenta La tarda és extra! amb una oferta variada d'activitats extraescolars

L'Ajuntament de Manresa ha publicat aquest dimarts tota l'oferta d'activitats extraescolars municipals per al curs 2025-26 sota el nom La tarda és extra!. La informació completa de cadascuna de les activitats, així com els enllaços d'inscripció, ja es poden consultar al web específica, des d'on també es pot descarregar un llibret digital amb tots els detalls.
Una oferta diversa per a infants i joves
El programa inclou activitats com teatre, escacs, multiesports, arts plàstiques, batucada i dansa urbana per a l'alumnat de primària, que es duran a terme en diferents escoles de la ciutat i estaran obertes a tots els infants, independentment del centre on estudiïn. En el cas dels joves de secundària, les propostes inclouen dansa urbana, teatre, kungfu i escacs, que tindran lloc en espais municipals específicament preparats.
Calendari d'inscripcions i inici de les activitats
El període d'inscripcions serà del 15 al 29 de setembre. En cas que la demanda superi l'oferta de places, es realitzarà un sorteig públic el dimecres 1 d'octubre per garantir l'equitat. Les activitats començaran a partir del 14 d'octubre i finalitzaran a finals de maig.
Un projecte per centralitzar serveis i opcions
Amb La tarda és extra!, el consistori vol reunir en un únic espai tota la informació sobre activitats per a infants, adolescents i joves, seguint l'exemple de Fa estiu, la guia municipal de casals i activitats d'estiu. El nom escollit juga amb el prefix "extra" d'extraescolars i altres conceptes com extraordinàries o extravertides, posant en valor la tarda com un temps de lleure actiu, d'aprenentatge i de convivència.
Més enllà de les extraescolars
El llibret digital també recull altres serveis municipals adreçats als més joves, com els de la Ludoteca Ludugurus, l'espai LabTarda d'UManresa, el Casal de Joves La Kampana i l'Oficina Jove del Bages. Aquests espais complementen l'oferta amb activitats pròpies i serveis d'acompanyament.
Una iniciativa transversal
La tarda és extra! és fruit de la col·laboració de les regidories d'Infància i Joventut, Feminismes i LGTBI, Esports i Salut, i Educació, en coordinació amb el Departament d'Educació i Formació Professional, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa.