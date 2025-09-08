Manresa inverteix més de 300.000 euros en la millora dels centres educatius públics

L'Ajuntament de Manresa ha invertit un total de 304.773,16 euros per condicionar i posar al dia els centres educatius públics de la ciutat. Les actuacions principals s'han fet durant els mesos d'estiu, coincidint amb les vacances escolars, tot i que encara hi ha millores previstes per a les pròximes setmanes. La xifra suposa un increment de més del 50% respecte a l'any passat, quan s'hi van destinar 191.272 euros, en el marc del compromís municipal d'augmentar el pressupost en aquest àmbit.
Presentació a l'escola Renaixença
Coincidint amb l'inici del curs escolar 2025-26, aquest dilluns al matí l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Educació, Pol Huguet, han presentat les millores efectuades a l'escola Renaixença, que han tingut un cost de 70.000 euros. Les obres han consistit en la pintura dels diferents espais, la millora acústica del menjador i la renovació dels lavabos. Abans d'acabar l'any, també s'hi instal·larà un nou joc infantil al pati i una xarxa parapilotes a la pista poliesportiva.
Altres intervencions destacades
Entre les actuacions realitzades aquest estiu hi ha la pintura d'aules i passadissos a l'escola La Sèquia, la substitució de finestres i millores a l'auditori del Conservatori Municipal de Música, així com la unificació de dues aules. També s'ha millorat l'acústica del menjador de l'escola Bages, s'ha instal·lat una zona d'ombra al pati de l'escola Les Bases i s'ha impermeabilitzat el cobert d'entrada de l'escola bressol municipal L'Estel. A més, diversos centres han rebut intervencions puntuals per resoldre necessitats concretes.
11.000 alumnes a les aules
El curs escolar ha començat amb uns 11.000 alumnes a Manresa: prop de 1.900 al segon cicle d'educació infantil, 4.900 a primària i 4.000 a secundària obligatòria. Aquesta xifra és aproximada, ja que encara s'han d'assignar places a alumnes arribats a la ciutat durant l'estiu. Es mantenen els mateixos grups que el curs passat, amb l'única novetat de l'increment de places de 6è de primària en dos centres.
En el cas de les llars d'infants públiques, la ciutat ofereix un total de 646 places: 54 a Infantil 0, 214 a Infantil 1 i 378 a Infantil 2. D'aquestes, 300 són municipals i la resta depenen de la Generalitat. L'escolarització a I2 és gratuïta. A principis de setembre s'ha obert un segon període de preinscripció per cobrir les vacants pendents del procés de maig.
Escola d'Art i Conservatori
Els ensenyaments artístics també es posen en marxa aquest setembre. El Conservatori Municipal de Música iniciarà el curs el 12 de setembre amb la seva oferta habitual, i encara té obertes les preinscripcions per als ensenyaments d'Escola de Música.
L'Escola d'Art comença el curs amb totes les places cobertes al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Il·lustració, mentre que als cicles de Grau Mitjà d'Assistència al Producte Gràfic Imprès i de Serigrafia encara hi ha alguna vacant. Pel que fa als tallers monogràfics, enguany s'ofereixen 120 places -30 més que el curs passat- amb la incorporació de nous grups de ceràmica i d'un taller d'estampació i llibre d'artista. Les inscripcions ja estan obertes i les classes es faran en horari de tarda.