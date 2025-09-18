L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer celebra 25 anys amb un programa d'actes commemoratius

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBS) celebra enguany el seu 25è aniversari amb un ampli programa d'activitats que combinarà sensibilització, cultura i solidaritat. Els actes s'emmarquen també dins el Dia Mundial de l'Alzheimer i tenen com a objectiu donar visibilitat a la malaltia, així com recollir fons per continuar oferint suport a les famílies afectades.
El divendres 26 de setembre, el Celler Abadal d'Horta d'Avinyó acollirà el gran sopar solidari, considerat l'acte central de la commemoració. Sota el lema Pensem amb el cap, donem amb el cor, la vetllada combinarà gastronomia i solidaritat en un ambient festiu per recaptar fons destinats a millorar l'atenció a persones amb Alzheimer. Les inscripcions es poden formalitzar en aquest enllaç.
La programació començarà abans, el dilluns 22 de setembre, a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa, amb dues propostes: al matí, la representació teatral El cor no oblida, a càrrec de la companyia Incite, i al vespre, la projecció del curtmetratge Paris 70 de Dani Feixes. Ja a l'octubre, el dijous 9, els Multicinemes Bages oferiran el documental Mentre siguis tu, on l'actriu Carme Elias explica en primera persona la seva experiència amb la malaltia. Finalment, el dimarts 21 d'octubre, la Sala d'Actes del Casino acollirà la presentació del llibre Jo no volia ser Rita Hayworth, de Víctor Alexandre.
Amb aquest conjunt d'activitats, AFABBS vol reconèixer la tasca feta al llarg de 25 anys d'acompanyament a famílies i afectats, alhora que reivindica més recursos i visibilitat per afrontar els reptes que planteja l'Alzheimer i altres demències al territori.