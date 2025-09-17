El SIAD de Manresa amplia activitats per fomentar vincles i benestar emocional entre les dones

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Manresa reforça aquest curs la seva programació amb nous espais terapèutics i comunitaris per donar resposta a les necessitats emocionals, socials i personals de les dones del municipi. L'objectiu és millorar el benestar i promoure l'apoderament femení amb propostes innovadores i la consolidació de recursos ja existents.
Teixint vincles, una nova iniciativa per combatre la solitud
Una de les principals novetats és Teixint vincles, un espai adreçat a dones d'entre 30 i 50 anys que vulguin conèixer gent nova, compartir experiències i ampliar la seva xarxa social. La iniciativa sorgeix arran de les demandes detectades en les sessions d'atenció psicològica individual, on moltes dones han expressat sentiments de solitud i manca de vincles.
Les trobades, de caràcter quinzenal, es faran els dijous de 5 a 7 de la tarda a la seu del SIAD (carrer de la Canal, 6, 1r pis). La primera sessió tindrà lloc el 2 d'octubre, i les participants podran gaudir d'un entorn segur i inclusiu amb activitats participatives, espais de diàleg i dinàmiques de suport mutu. Professionals del servei acompanyaran el grup per reforçar el benestar emocional i social de les assistents. Les inscripcions estan obertes fins al 29 de setembre.
Xerrada per a la salut emocional
El 20 d'octubre a les 6 de la tarda, el SIAD Montserrat Roig acollirà la xerrada Eines per millorar el teu benestar, a càrrec d'una psicòloga del servei. L'activitat, oberta també a professionals i entitats de la ciutat, oferirà recursos pràctics per cuidar la salut emocional i fomentar hàbits de benestar que vagin més enllà de l'absència de malaltia.
Inscripcions i serveis complementaris
Per participar en qualsevol de les activitats, cal fer inscripció prèvia trucant al 93 875 23 10 o enviant un correu electrònic a siad@ajmanresa.cat. Les dones que necessitin servei de canguratge hauran d'indicar-ho durant la inscripció, especificant l'edat dels infants. Totes les propostes són gratuïtes i exclusives per a dones residents a Manresa.
Programes consolidats per a l'apoderament femení
A banda de les novetats, el SIAD manté altres propostes com els tallers d'autoestima, el grup de creativitat, el programa Dona Activa amb xerrades i tallers, i l'espai Cor de Dones, que fomenta la sororitat i els vincles comunitaris. Amb aquesta oferta, el servei reafirma el seu compromís amb la diversitat de realitats i la qualitat dels recursos adreçats a les dones de la ciutat.