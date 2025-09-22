La nit de la recerca arriba a Manresa amb la cinquena edició sota el lema «Amb la recerca fem ciutat»

Manresa celebrarà aquest dijous, 25 de setembre, la cinquena edició de La nit de la recerca, una cita que reivindica el paper de la ciutat com a referent universitari i de recerca. L'acte, que començarà a les 7 de la tarda al pati de l'Escorxador, inclourà una taula rodona amb representants de diverses entitats i empreses locals i acabarà amb una sessió de networking per fomentar la col·laboració entre investigadors, institucions i el món empresarial.
Taula rodona amb experts i projectes locals
Amb el títol Amb la recerca fem ciutat, la vetllada posarà en relleu projectes que s'estan desenvolupant a Manresa i el seu entorn. Entre els ponents hi haurà Ignasi Puig del Castillo (Althaia) parlant sobre diagnòstic òptic del càncer colorectal precoç; David Frómeta (Eurecat) sobre recerca amb impacte industrial; Renata Kelly da Palma (UVic-UCC) amb un estudi sobre l'eix intestí-pulmó en un xip, i Marta Castillo (ICS Catalunya Central) sobre videointerconsulta pediàtrica en zones rurals. També hi participaran Dolors Grau (UPC Manresa i Exploratori dels recursos de la natura), Olga Sabartés (Sant Andreu Salut) i José Luis Molina (E. Vila Projects) amb propostes sobre tecnologia UVLED i fotocatàlisi.
Networking i col·laboració
Un cop finalitzada la taula rodona, el pati de l'Escorxador es convertirà en un espai de networking obert als inscrits prèviament. Aquesta trobada busca establir vincles, intercanviar experiències i crear sinergies entre investigadors, empreses i institucions. L'objectiu és reforçar les xarxes de cooperació que contribueixen al desenvolupament econòmic i científic de Manresa i la Catalunya Central.
Manresa, ciutat universitària i de recerca
L'esdeveniment forma part de la Nit Europea de la Recerca, una iniciativa que se celebra simultàniament a més de 300 ciutats de 30 països i que busca apropar la ciència a la ciutadania. A Manresa, l'acte està organitzat per l'Ajuntament, la UPC Manresa, el Campus Manresa de la UVic-UCC, la Biblioteca del Campus (BCUM), l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i l'ICS Catalunya Central. Des de l'organització es destaca que aquesta activitat referma el paper de Manresa com a ciutat universitària i com a pol d'innovació científica al territori.