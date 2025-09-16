Santpedor es prepara per a una Fira de Sant Miquel amb cultura, gastronomia i reivindicacions per la pau

La Fira de Sant Miquel de Santpedor tornarà el cap de setmana del 27 i 28 de setembre amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia i compromís social. Més de quaranta activitats dinamitzaran el municipi gràcies a la implicació d'entitats locals, amb propostes que van des de concerts i tallers familiars fins a espais d'artistes i reivindicacions per la pau.
Una festa de tardor amb identitat pròpia
Santpedor es convertirà, un any més, en el punt de trobada del Bages per celebrar la seva festa de tardor més esperada. La Fira de Sant Miquel començarà oficialment el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, però ja des del dia 20 el poble s'omplirà d'activitats prèvies com la Fira de Cultura Popular, el Birrafest i el Concurs de Pintura Ràpida.
El programa d'enguany inclou una quarantena de propostes que ompliran carrers i places amb tallers familiars, correfocs infantil i d'adults, actuacions musicals i la 35a edició de la Fira de Productes Naturals i Ecològics amb Músics i Artistes al Carrer. L'espai infantil es traslladarà aquest any al pati de Cal Clarassó, mentre que l'espai d'Artistes Locals tornarà al carrer Passeig després de l'èxit de l'any passat.
Cultura, pau i implicació del poble
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha destacat que la Fira és "la festa de tardor més esperada" i ha subratllat que "moltes persones del poble hi estan involucrades". També ha remarcat que l'edició d'aquest any tindrà un toc reivindicatiu: "La celebració també tindrà un toc de defensa per la pau, necessari en el context de guerres en el qual ens trobem, amb una xerrada organitzada per l'Ajuntament i actes promoguts per entitats del poble".
Per la seva banda, el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas, ha assenyalat que es manté l'espai d'Artistes Locals: "Vam encetar-lo l'any passat i va tenir una acollida molt bona. Podem dir amb orgull que és una festa que cada vegada engloba més activitats i que compta amb la dedicació incondicional de moltes persones del poble".
Activitats gratuïtes i bones dosis de gastronomia
La majoria d'activitats seran gratuïtes, a excepció de l'espectacle de l'humorista Peyu de diumenge a la tarda i del tradicional sopar de l'albergínia de dijous. Per participar en alguns tallers organitzats pel col·lectiu d'Artistes Locals caldrà inscriure's prèviament per reservar plaça.