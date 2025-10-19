Santpedor destinarà 50.000 euros als Pressupostos Participatius del 2026

L'Ajuntament de Santpedor celebrarà l'any 2026 una nova edició dels Pressupostos Participatius, amb una partida total de 50.000 euros (IVA inclòs) destinada a projectes proposats i votats per la ciutadania. Les bases del procés es van aprovar inicialment en el ple d'octubre de 2025, i preveuen categories específiques per a serveis, inversions d'equipaments o espais públics i projectes de joventut.
Un procés per implicar la ciutadania
Els Pressupostos Participatius de Santpedor tenen com a objectiu implicar la població en la presa de decisions públiques i empoderar el teixit associatiu en la priorització d'inversions i serveis d'interès col·lectiu. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol fomentar la corresponsabilitat i la participació activa dels veïns i veïnes en la definició de les polítiques locals.
El pressupost global de 50.000 euros es distribuirà en tres àmbits:
- Serveis: fins a 10.000 euros
- Inversions en equipaments o espais públics: fins a 30.000 euros
- Inversions i serveis del jovent: fins a 10.000 euros
Aquesta estructura permetrà diversificar les propostes i donar cabuda tant a iniciatives de caràcter social o educatiu com a projectes d'inversió directa en el municipi.
Categories i exemples de propostes
Les bases reguladores especifiquen diverses línies d'actuació dins de cada categoria. Entre les propostes que podran presentar-se, s'hi inclouen:
- Millora de l'espai públic, amb actuacions en carrers, places, parcs, zones verdes i elements urbans.
- Millora d'equipaments municipals, com centres educatius, esportius, culturals o de proximitat.
- Propostes de servei, com tallers, xerrades o activitats comunitàries adreçades a tots els públics o a col·lectius específics.
Aquestes accions hauran de respondre a necessitats reals del municipi i ser viables tècnicament i econòmicament dins dels límits establerts.
Calendari i properes fases
El calendari del procés participatiu es detallarà al desembre de 2025, quan s'informarà de les diferents fases: presentació de propostes, validació tècnica, votacions i execució dels projectes escollits.
Segons les previsions de l'Ajuntament, les votacions populars tindran lloc al maig de 2026, moment en què la ciutadania podrà escollir quins projectes rebran finançament.