Santpedor introdueix una nova taxa de residus amb criteris més justos i basats en l'ús

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 6, que regula la taxa per la gestió de residus municipals. La nova estructura, que s'aplicarà a partir del 2026, busca ajustar-se al principi de "qui contamina paga" i fer més just el repartiment dels costos segons el comportament ambiental de cada llar i establiment.
Una taxa més equitativa i ajustada a la nova llei
El ple ordinari d'octubre ha donat llum verda a l'actualització de la taxa de residus de Santpedor, adaptant-la a les exigències de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. L'objectiu és garantir un sistema econòmicament sostenible i ambientalment responsable, on el cost del servei reculli realment la generació de residus de cada usuari.
La nova taxa s'estructura en dues parts: una quota bàsica fixa, que es començarà a cobrar el 2026, i una quota variable, que es liquidarà el 2027, en funció del comportament de cada usuari dins del sistema de recollida Porta a Porta (PaP). Aquesta part variable reflectirà el grau d'implicació en la separació correcta de residus i l'ús responsable dels serveis.
Reducció per a les llars i incentius per al bon reciclatge
Una de les principals novetats és la reducció de la quota bàsica domèstica, que passarà dels 159,46 euros actuals a 146 euros el 2026, una rebaixa del 8,4%. Aquest descens s'explica pel fet que la taxa deixarà de repartir els costos de manera uniforme i premiarà els bons hàbits de separació i reciclatge.
La part variable inclourà diferents conceptes vinculats al comportament:
- Participació incorrecta o manca d'elements del sistema PaP: 97,97 euros
- Ús excessiu de l'àrea d'emergència: trams a partir de 55 euros
- Serveis de recollida de restes vegetals a demanda: entre 15 i 45 euros
A més, les famílies amb ingressos inferiors a l'IRSC podran sol·licitar una reducció del 100% de la quota bàsica fins al febrer de 2026.
Condicions específiques per a comerços i activitats econòmiques
En el cas dels establiments comercials, la quota bàsica es manté igual que el 2025, tot i que la part variable s'adaptarà al volum d'aportació de la fracció resta, segons la capacitat del bujol utilitzat. Els negocis que acreditin una bona separació dels residus podran beneficiar-se de reduccions per les fraccions d'orgànica, envasos i paper-cartró.
A més, els comerços que disposin d'un sistema de gestió propi amb un gestor autoritzat i ho acreditin abans del 31 de gener de 2026 podran quedar parcialment exempts del servei municipal.
Cap a una gestió més responsable
Amb aquesta reforma, Santpedor fa un pas endavant per consolidar un model de gestió de residus més just, transparent i sostenible, on la ciutadania i les empreses participin activament en la reducció i correcta separació de les deixalles. El nou sistema s'alinea amb les directives europees i reforça el compromís del municipi amb la transició cap a una economia circular i baixa en emissions.