El Correllengua d'Artés homenatjarà Mercè Rodoreda amb cultura, música i llengua viva

El Correllengua tornarà aquest dissabte, 18 d'octubre, a Artés amb una jornada plena d'activitats culturals, musicals i populars dedicada a l'escriptora Mercè Rodoreda. L'Ateneu Popular la Falç lidera l'organització d'un programa que combina cultura, reivindicació i festa, amb la col·laboració d'entitats locals.
Homenatge a Mercè Rodoreda amb cultura i tradició
El dia començarà a les 10 del matí amb la pintada d'un mural a la cruïlla de Rocafort amb Diagonal, i a la tarda, l'activitat es traslladarà a l'exterior de Cal Sitges, on a partir de les 5 hi haurà jocs tradicionals i culturals amb la participació d'El Cep i els Bastoners d'Artés.
A les 6 tindrà lloc el berenar popular i la lectura del manifest del Correllengua, i mitja hora més tard, la narradora Elisa Jorba oferirà el contacontes La Tieta Lourdes fa Rodoreda, dedicat a la figura de l'autora homenatjada enguany.
Música i festa a l'Ateneu Popular la Falç
Els actes continuaran a l'Ateneu Popular la Falç amb un concert del grup Humana Sound System a les 8 del vespre, seguit d'un sopar popular i del concert del grup Üll a les 10, que presentarà el seu nou disc Artés.
Activitats paral·leles durant tot l'octubre
Com a complement, al llarg de tot el mes d'octubre la Biblioteca d'Artés acull l'exposició Coneix Mercè Rodoreda i Gurguí, un recull d'obres i materials per aprofundir en la vida i l'obra de l'autora catalana.
El Correllengua, impulsat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL), vol promoure l'ús social del català i retre homenatge a figures destacades de la literatura catalana. Com cada any, Artés hi posa el seu accent propi amb una combinació de festa, cultura i compromís amb la llengua.