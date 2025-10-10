Manresa impulsa l'Octubre Trans amb formacions, tallers i xerrades per la diversitat

L'Ajuntament de Manresa ha organitzat un ampli programa d'activitats per commemorar l'Octubre Trans, coincidint amb el Dia Internacional d'Acció per la Despatologització Trans, que se celebra el tercer dissabte d'octubre. La iniciativa vol contribuir a visibilitzar les identitats i expressions de gènere diverses i reafirmar el compromís municipal amb la igualtat i el respecte.
Un mes per reivindicar la diversitat i la llibertat
L'Octubre Trans és una jornada reivindicativa nascuda de la lluita de les persones trans per defensar el dret a la identitat i a l'expressió de gènere. L'Ajuntament de Manresa s'hi suma amb una programació que posa l'accent en la despatologització i la normalització de les identitats trans, en el marc del Pla Municipal per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere 2023-2026.
Les activitats, adreçades a la ciutadania i a professionals, combinen formació, debat i espais d'acompanyament, amb l'objectiu de generar reflexió i oferir eines per construir una ciutat més inclusiva.
Formacions i xerrades per a professionals i famílies
El programa començarà el dimarts 14 d'octubre, de 10 del matí a 1 del migdia al Centre Cultural el Casino, amb la formació Com podem fer sentir còmoda a la gent gran LGTBI+? Eines i estratègies, a càrrec de l'Institut Diversitas. La sessió, adreçada a professionals que treballen amb gent gran, pretén sensibilitzar sobre les necessitats específiques d'aquest col·lectiu i fomentar entorns inclusius.
El dijous 16 d'octubre a les 6 de la tarda, la FUB2 (UManresa) acollirà la xerrada Obrint les portes de casa: Experiències i resistències de joves LGBT+ del Bages a l'espai domèstic, conduïda per la psicòloga Júlia Pascual Bordas, tècnica del SAI LGTBI de Manresa. L'activitat és oberta a tothom i s'organitza conjuntament amb UManresa.
Espais d'acompanyament i activitats obertes
El dijous 23 d'octubre, el SAI LGTBI de Manresa (carrer de la Canal, 6) iniciarà el Grup d'apoderament i acompanyament emocional per a persones LGTBI+ de 18 a 35 anys, que constarà de cinc sessions quinzenals fins al desembre.
Aquell mateix dia, a les 7 de la tarda, la llibreria Murmuri (carrer Cap del Rec, 8) acollirà la presentació del llibre Hermafroditas del siglo XXI, amb l'autora Mer Gómez i moderació d'Anna Berbel, dins els actes del Dia de la Visibilitat Intersex (26 d'octubre).
El divendres 24 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, a l'Espai Jove Joan Amades, tindrà lloc el taller Autodefensa és actitud!, dinamitzat per Teo Valls, terapeuta i activista trans, adreçat a joves LGTBI+.
Finalment, el dijous 30 d'octubre a les 6 de la tarda al Casino, la Míriam Aleman Calatayud oferirà la xerrada Crec que no encaixo. Com acompanyar les infàncies i adolescències trans?, pensada per a famílies i amb servei de canguratge.