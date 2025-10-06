El festival Tocats de Lletra celebrarà la 19a edició amb més de 60 veus poètiques i culturals

El festival poètic Tocats de Lletra arribarà enguany a la 19a edició amb un programa ampli i divers que inclou més de seixanta participants entre poetes, músics i actors. Del 15 al 24 d'octubre, Manresa es convertirà en epicentre cultural amb espectacles, recitals i activitats que portaran la poesia a places, llibreries, escoles i espais singulars de la ciutat.
Una edició marcada pel lema Espirituals
El festival d'enguany es presenta sota el lema Espirituals, un concepte que vol evocar la recerca de connexions entre poesia, art i vida quotidiana. L'acte inaugural tindrà lloc el dimecres 15 d'octubre a la Sala Petita del Kursaal amb l'espectacle Una llum constant, protagonitzat per Lluís Homar i Xavier Albertí. La cloenda arribarà el 24 d'octubre amb Present, un muntatge poètic i musical amb Adrià Targa, Raquel Santanera, Clara Fiol i Sandra Monfort.
Propostes consolidades i noves iniciatives
Entre les cites clàssiques hi ha Estranyes parelles, que enguany reunirà la poetessa Blanca Llum Vidal i l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, així com el Salut i Versos, el Cercatasques poètic, l'Eslam poètic i la Nit Estellés. Alhora, s'incorporen tres noves iniciatives: el Viver Poètic, que fomenta la creativitat entre joves; Fils de Memòria, amb tallers poètics adreçats a familiars de persones amb Alzheimer; i Versos sense fronteres, recital bilingüe català-romanès amb Corina Oproae.
Poesia en espais singulars i accessibles
La programació preveu recitals en espais emblemàtics com la Torre Santa Caterina o la Plana de l'Om, amb noms destacats com Míriam Iscla, Marc Vilajoana, Jordi Llavina, Rosa Font o Lluís Marco. També hi haurà la participació d'usuaris dels centres ocupacionals d'Ampans en el recital No tothom és tan ric, sota la direcció de Mireia Cirera.
El vessant educatiu del festival
Tocats de Lletra aposta per acostar la poesia a totes les edats amb cinc projectes educatius. INSpirats portarà el rap i la poesia als instituts amb el col·lectiu Versembrant; UNI-versos arribarà a la universitat amb el músic i mestre Miqui Giménez; ESCOLlits i VERSatius, amb Lluís Atcher, treballaran la poesia a primària i a cicles formatius, respectivament; i, per primera vegada, el festival entrarà al Conservatori Municipal de Música amb un recital adreçat als més petits.
Una ciutat entregada a la poesia
La 19a edició del Tocats de Lletra està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters de Catalunya, Òmnium Bages-Moianès i una vintena llarga d'entitats i llibreries. En total, quinze espais de la ciutat acolliran els actes, confirmant que Manresa es consolida com un dels grans referents poètics del país.