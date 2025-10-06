Manresa commemorarà el Dia Mundial de la Salut Mental amb activitats obertes a tota la ciutadania

Manresa se suma un any més al Dia Mundial de la Salut Mental amb un seguit d'activitats durant el mes d'octubre organitzades per la Taula de Salut Mental de la ciutat i les entitats que en formen part. L'acte central tindrà lloc el 10 d'octubre al Casal Cívic de la Font dels Capellans i inclourà activitats lúdiques, esportives i de sensibilització obertes a tota la ciutadania.
Una commemoració compartida amb les entitats locals
Els detalls de la commemoració s'han presentat en un acte amb la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, acompanyats de representants de les entitats integrants de la Taula de Salut Mental de Manresa: Salut Mental Bages, Fundació Ampans, Mutuam, ICS, Mosaic i Salut Mental Catalunya. L'objectiu és posar la salut mental al centre de l'agenda social i fer-ne una qüestió col·lectiva.
Acte central del 10 d'octubre
La jornada principal tindrà lloc divendres 10 d'octubre, de 10 del matí a 1 del migdia, al Casal Cívic Comunitari del barri de la Font dels Capellans. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest elaborat per persones vinculades a projectes de salut mental i continuarà amb activitats lúdiques i participatives. Hi haurà jocs de taula, jocs gegants, activitats esportives, xerrades informatives i un espai de micròfon obert. El lema triat enguany, L'oci cura el que el silenci amaga, vol posar en valor la importància d'un oci saludable per al benestar emocional.
Propostes culturals i murals col·lectius
Al llarg del mes d'octubre, les biblioteques municipals acolliran aparadors culturals dedicats a la salut mental, amb una selecció de llibres i materials bibliogràfics. A més, el 8 i 9 d'octubre es farà una pintada de mural col·lectiu al carrer del Peix, davant de l'edifici CSAM, adreçada especialment als joves, amb la finalitat de fomentar la reflexió i la creativitat al voltant d'aquest tema.
La salut mental, més enllà dels trastorns
La salut mental no es limita a l'absència de trastorns. Segons l'Organització Mundial de la Salut, es tracta d'un estat de benestar en què les persones són conscients de les seves capacitats, poden afrontar les tensions normals de la vida, treballar de manera productiva i contribuir a la comunitat. Aquesta definició inspira les accions de la Taula de Salut Mental, que busca visibilitzar la salut mental com un element clau de la vida quotidiana i del progrés col·lectiu.
La Taula de Salut Mental de Manresa
La Taula es consolida com un espai de coordinació i treball entre tots els agents vinculats a la salut mental del municipi. Actualment està formada per una trentena d'entitats i institucions que treballen conjuntament per definir accions de millora a escala local. Amb aquesta col·laboració, Manresa vol avançar en la construcció d'una ciutat més inclusiva i conscienciada sobre la importància del benestar emocional i psicològic.