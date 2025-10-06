La CGT reclama transparència en les dades en la recollida de residus de Manresa

La Secció Sindical de la CGT a FCC Medi Ambient Manresa -responsable de la recollida de residus a la ciutat- ha fet públic un comunicat en què posa en qüestió les dades sobre reciclatge difoses per l'Ajuntament. El sindicat ha sol·licitat a través de diversos canals els informes de caracterització de les fraccions d'envasos, paper i orgànica, amb l'objectiu de conèixer els resultats reals. Segons la CGT, els impropis en aquestes fraccions han augmentat de manera significativa i, per tant, les dades de millora que es fan públiques no s'ajusten a la realitat.
Contenidors oberts i millora de la qualitat
El sindicat també denuncia incoherències en el funcionament del sistema de recollida. Assegura que, en determinades zones conflictives, els contenidors han romàs oberts sense necessitat d'utilitzar la targeta, amb la intenció de facilitar-ne l'ús. En aquests punts, remarquen, s'ha constatat una millora en la qualitat del reciclatge i una reducció dels residus fora dels contenidors. De fet, recorden que el passat mes d'abril, quan el sistema de targeta es va avariar durant dies, també es va observar una millora notable en l'estat de les àrees d'aportació.
Crítica al sistema de targeta
La CGT fa temps que reclama la retirada definitiva del sistema de targeta. Considera que és un "mecanisme car i inútil" que dificulta la correcta separació de fraccions i afavoreix els abocaments incontrolats, cosa que acaba encarint el servei. A més, el sindicat alerta que aquest sistema pot vulnerar el dret a la privacitat de les persones usuàries, en fer possible el registre individualitzat de l'ús dels contenidors.
Condicions laborals en retrocés
El comunicat també posa l'accent en l'impacte del sistema sobre les condicions de treball del personal. Segons la CGT, el nou model de recollida "ens trasllada 40 anys enrere", quan els treballadors havien de recollir les escombraries directament del terra amb les mans. Afirmen que això suposa un empitjorament de la dignitat i de la seguretat laboral, i una manca de respecte cap al col·lectiu de neteja viària i recollida.
Exigència de transparència i solucions reals
Finalment, el sindicat reitera la seva disposició a col·laborar en totes aquelles mesures que realment millorin la recollida selectiva i les condicions laborals de la plantilla. No obstant això, exigeixen transparència i dades reals, i rebutgen les mesures que consideren "cosmètiques", destinades només a maquillar xifres i obtenir rèdit polític.