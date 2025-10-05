La Pirinaica i el Gimnàstic Manresa sumen la seva primera victòria, mentre que Joanenc i Cardona perden

La Pirinaica i el Gimnàstic Manresa han aconseguit les seves primeres victòries de la temporada a Primera Catalana, i totes dues a domicili. L'equip de la Mion ha vençut al camp del Ripollet 1-2, mentre que els del Poal s'han imposat de forma contundent al camp del cuer de la categoria, la UE Parc, 0-4. El Joanenc, per la seva part, continua sense conèixer la victòria i ha perdut al camp del Singuerlín 2-0. El Cardona també ha perdut, en aquest cas per un solitari gol del Balaguer.
Primera victòria de la Pirinaica
La Pirinaica ha aconseguit un important i reconfortant triomf a Ripollet davant un equip que encara no coneixia la derrota. Els homes de Romans Carrillo s'han avançat en el marcador al minut 7 amb gol d'Eloi Moral. Els locals han aconseguit la igualada ja a la segona part. Rubén López marcava al minut 55. Finalment, al minut 78, Eloi Moral, de nou, marcava per confirmar la victòria manresana.
Després de dues derrotes en les dues primeres jornades, els de la Mion han aconseguit recomposar-se i sumar els seus primers tres punts.
Golejada del Gimnàstic Manresa
El Gimnàstic Manresa també ha aconseguit en aquesta tercera jornada encetar el seu caseller de victòries, i ho ha fet de forma contundent al camp del cuer, la UE Parc, que tanca la taula sense cap punt. La victòria manresana s'ha basat en gols d'Alejandro Martín al minut 6, d'Àlex Bravo, al 24 i al 34, i d'Albert Rubio, al 67, per tancar la golejada.
El Joanenc perd contra un intractable Singuerlín
No ha tingut la mateixa sort el Joanenc, que s'ha desplaçat a Santa Coloma per enfrontar-se al Singuerlín, que compta els seus partits per victòries i que comparteix lideratge amb el Turó Peira. Javier Guerrero ha obert el marcador al minut 39, i Guillem Aguilar ha confirmat la victòria de penal, al minut 50.
El Cardona aguanta a Balaguer fins entrada la segona part
El Cardona també ha perdut en aquesta tercera jornada. En aquest cas ho ha fet a Balaguer per la mínima, després d'aguantar el resultat inicial fins ben entrada la segona part. El gol lleidatà ha estat obra de Ramon Bayona al minut 61.