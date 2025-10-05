El Covisa Manresa cau amb orgull a Mataró (3-2) després de fregar la victòria fins al final

El Covisa Manresa continua sense puntuar a la lliga, però ho fa deixant bones sensacions. Els manresans han perdut aquest dissabte a la pista del Futsal Gestoria Luis Mataró (3-2) en un duel marcat pel gran esforç defensiu i per un final cruel, amb dos gols locals en els instants decisius. Tot i la derrota, l'equip d'Antonio Mesa ha plantat cara i ha demostrat signes de millora.
Un inici immillorable per als manresans
El partit ha començat de la millor manera possible per al Covisa Manresa. En el minut 2, un contraatac conduït per Jordi Sánchez ha acabat amb la rematada d'Asis al segon pal que feia pujar el 0-1. El pla de partit dels manresans era clar: defensar al propi camp, renunciant a la pressió alta habitual, i sortir amb perill al contraatac.
El Mataró, que portava el pes del partit, es trobava amb un Covisa Manresa molt ordenat. Les seves arribades eren constants, però sense generar ocasions massa clares davant un Blasco inspirat sota pals i ajudat pels travessers. El guió de la primera part s'ha mantingut fins al descans, amb els bagencs resistint i aprofitant qualsevol opció per inquietar el rival.
Reacció local i resistència manresana
Als cinc minuts de la represa, Hermosel ha aconseguit empatar (1-1) amb un xut exterior que ha sorprès la defensa visitant. Malgrat l'empat, el Manresa no s'ha descomposat i ha continuat aplicant el seu pla. El porter Sergi Meneses fins i tot s'ha incorporat en algunes jugades d'atac, però els locals no trobaven la manera de superar la resistència bagenca.
Quan semblava que el Mataró començava a arraconar el rival, Jordi Sánchez ha protagonitzat una acció individual brillant que ha culminat amb un potent xut des de fora l'àrea per tornar a avançar el Covisa Manresa (1-2, minut 35).
L'ímpetu final del Mataró capgira el partit
El somni de sumar els primers punts, però, s'ha esvaït en els últims instants. En el minut 38, Hermosel ha repetit com a protagonista amb un altre xut exterior que feia l'empat a dos. I només un minut més tard, el mateix jugador completava el seu hat-trick amb un gol de falta directa que situava el definitiu 3-2.
El Covisa Manresa encara ha tingut una ocasió clara dins l'últim minut, però el porter del Mataró, ha desbaratat amb una gran aturada l'oportunitat manresana.
Derrota amb brots verds
El 3-2 final deixa el Covisa Manresa sense premi, però amb la sensació que l'equip va competir de tu a tu amb un dels rivals més potents de la lliga. El conjunt bagenc continua sense puntuar, però la millora en el joc i l'actitud fa pensar que el primer triomf és més a prop.