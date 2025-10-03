Un grupuscle dels contraris a la ZBE de Manresa organitza una nova marxa lenta contra la segona proposta

Ni la reducció a la mínima expressió de la zona de baixes emissions (ZBE) de Manresa que incorpora la segona proposta del govern municipal no s'escapa de tenir els seus detractors. Un grupuscle de contraris a la ZBE que ja es va desvincular de la plataforma unitària mesos enrere ha informat la Policia Local de Manresa que tenen previst fer una nova marxa lenta de vehicles el proper 11 d'octubre a partir de les 4 de la tarda sortint, com les anteriors, des del polígon dels Dolors a tocar del Lidl. La plataforma original, la que va convocar fins a tres mobilitzacions contra la primera versió de la ZBE, s'ha desvinculat totalment d'aquesta convocatòria.
Què demanen
Els convocants reclamen al govern de la ciutat que "retiri la segona fase del desplegament de la ZBE", o sigui, la que afectarà al primer tram del Passeig i el carrer Guimerà (que en aquell moment ja estarà pacificat de vehicles a motor). "L'acord era per al desplegament al Barri Antic, però ens trobem que la segona fase entra al centre comercial de la ciutat", han explicat a NacióManresa.
Cal tenir en compte que la normativa catalana actual obliga que les ZBE abastin almenys el 25% de la superfície residencial. Per aquest motiu, l'Ajuntament preveu una segona fase d'ampliació el 2030, que faria créixer la ZBE fins als 0,56 km2, cobrint un 26% de la superfície residencial i afectant el 16,4% de la població. Tot i així, el percentatge seguirà sent molt inferior al 84% plantejat en la primera proposta. La segona fase d'ampliació afectaria el centre comercial de la ciutat a la zona de carrer Guimerà i primer tram del Passeig, "una zona que ja serà principalment per a vianants, llavors", va recordar el govern en el seu moment.