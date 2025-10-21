Cardona reviurà l'esperit de Raffaella Carrà amb un gran concert-tribut a l'Auditori Valentí Fuster

Els Batecs Culturals de l'Auditori Valentí Fuster de Cardona tornaran aquest dissabte, 25 d'octubre, amb un concert-tribut dedicat a Raffaella Carrà. L'espectacle, protagonitzat per la cantant i ballarina italiana Vanessa Grillone, oferirà una nit de ritme, energia i nostàlgia amb els grans èxits de la diva italiana.
Un homenatge vibrant a una icona de la música
El concert, que començarà a les 8 del vespre, proposa un autèntic viatge musical per la trajectòria de Raffaella Carrà, símbol de llibertat, alegria i modernitat. El públic podrà gaudir d'un espectacle amb música i ball en directe, que repassarà alguns dels temes més emblemàtics de la seva carrera com Para hacer bien el amor, Qué dolor, En el amor todo es empezar, Fiesta o Rumore.
L'artista Vanessa Grillone donarà vida a Raffaella Carrà, acompanyada d'un grup de ballarins que recrearan les coreografies i l'estètica dels anys setanta i vuitanta. El muntatge, dirigit pel coreògraf Víctor Rodrigo, promet capturar l'esperit alegre i desimbolt que va convertir Carrà en una llegenda internacional.
Entrades disponibles en línia i a taquilla
Les entrades per al concert ja es poden adquirir al web de Cardona Turisme o presencialment a l'Oficina de Turisme de Cardona, de dimarts a diumenge al matí i també les tardes de divendres i dissabte.
El mateix dia de l'actuació, les entrades restants es vendran a taquilla una hora i mitja abans de l'espectacle.