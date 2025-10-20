Cap de setmana de musicals a Artés amb «Sister Act» i «El Mag d'Oz»

L'Ajuntament d'Artés proposa un cap de setmana ple de música, humor i emoció amb dues produccions del grup Manresa Teatre Musical (MTM), que actuaran a la Sala Dos de Gener els dies 25 i 26 d'octubre. Els espectacles, adreçats a tots els públics, combinen talent local, escenografia cuidada i grans dosis d'entreteniment.
El dissabte 25 d'octubre, a les 8 del vespre, el públic podrà gaudir de Sister Act, una comèdia musical inspirada en la mítica pel·lícula dels anys noranta. L'obra, que MTM ha adaptat amb gran èxit, ofereix una història plena d'humor, ritme i energia, protagonitzada per una cantant de discoteca que, després de ser testimoni d'un crim, s'amaga en un convent i transforma el cor de monges en una autèntica sensació musical. Amb coreografies vibrants, un repartiment entusiasta i una banda sonora contagiosa, la funció promet una vetllada inoblidable per als amants del teatre musical.
L'endemà, diumenge 26 d'octubre, a 2/4 de 12 del migdia, arribarà el torn d'El Mag d'Oz, la versió musical del clàssic de L. Frank Baum, una proposta ideal per al públic familiar. La història convida a seguir la Dorothy i els seus inseparables companys -l'Espantaocells, l'Home de Llauna i el Lleó Covard- en un viatge ple de màgia, color i valors com l'amistat, la cooperació i el coratge.
Les entrades ja es poden adquirir presencialment a la Biblioteca Municipal d'Artés, en l'horari d'obertura habitual (de 15.30 a 20 h), o telemàticament a través del web de Cultura d'Artés. També és possible fer la compra mitjançant la plataforma eAgora, disponible a Google Play i App Store, que permet seguir l'actualitat cultural del municipi i gestionar la compra d'entrades d'una manera senzilla. Els preus oscil·len entre 10 euros (entrada general), 7,50 euros per a majors de 65 anys i menors de 25, i 5 euros per a infants menors de 12 anys.