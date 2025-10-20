«Les indòmites», la nova proposta d'Els Carlins, arriba al Kursaal amb mirada feminista

La Sala Petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 23 d'octubre, a les 7 de la tarda, l'estrena de Les indòmites, la nova producció de la Companyia Els Carlins. Es tracta d'una versió lliure inspirada en dues obres clàssiques d'Henrik Ibsen -Hedda Gabler (1890) i La dama del mar (1888)-, adaptades i dirigides per Ivan Padilla per donar-los una mirada contemporània, feminista i reivindicativa.
A l'escenari hi actuaran Txell Vall, Ignasi Rius, Maria Sàenz, Oriol Juanola, Fina Tapias, Aina Voserrais, Ivan Padilla, Dani Ledesma, Maribel Montardit i Olga Bellorbí.
Dues dones, un mateix crit de llibertat
L'obra narra la història de dues dones noruegues, Hedda i Hilda, que viuen en èpoques diferents però comparteixen una mateixa lluita: la de mantenir-se fidels als seus instints i prendre el control de les seves vides. Enfrontades a un destí que les oprimeix, es rebel·len contra les convencions i els rols imposats, reivindicant la seva llibertat de ser.
Segons la sinopsi de la companyia, Les indòmites parla d'aquelles dones "que no poden ser domades, ni reprimir-ne les passions", i que s'aixequen contra les estructures socials que les volen silenciar.
Una relectura actual del teatre d'Ibsen
Amb aquest muntatge, Els Carlins recuperen l'esperit més crític i compromès del teatre d'Ibsen, però el porten al present amb una lectura que dona protagonisme tant a les dones com al col·lectiu LGTBIQ+. La proposta convida a reflexionar sobre la llibertat personal i col·lectiva, just en un moment en què molts drets conquerits tornen a estar amenaçats.
Les indòmites és una de les produccions més esperades de la temporada d'Els Carlins, que reafirma el seu compromís amb un teatre socialment implicat, valent i proper al públic.
Entrades gairebé exhaurides
A hores d'ara, queden molt poques entrades disponibles per a la funció. El preu és de 12 euros -10 per a majors de 65 anys, menors de 30 i persones amb carnet Galliner-, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.