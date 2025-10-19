El MoMa Espai Cultural acollirà una visita guiada a «Matriu», l'univers creatiu de Tina Araüna

El MoMa Espai Cultural de Manresa acull fins al 20 de novembre l'exposició Matriu de l'artista Tina Araüna, una proposta que convida a redescobrir la impressió artística com un llenguatge viu i carregat de significat. El proper dijous 23 d'octubre, de 7 a 9 del vespre, s'ha programat una visita guiada amb refrigeri final, on el públic podrà endinsar-se en el procés creatiu de l'artista i reflexionar sobre el valor material i simbòlic de la imatge impresa.
Una reflexió sobre la creació en temps digitals
En un context globalitzat i hiperconnectat, on les imatges digitals es creen i es difonen a una velocitat vertiginosa, Tina Araüna planteja una pregunta fonamental: quin paper poden tenir avui les tècniques d'impressió tradicional, com el gravat o l'estampació, en el món de l'art?
L'exposició Matriu sorgeix precisament d'aquesta inquietud. A través d'una selecció d'obres originals, l'artista explora la força expressiva del procés d'impressió, reivindicant-lo com un espai de creació contemporània. Cada empremta, cada repetició i cada error tècnic són, per a Araüna, formes de coneixement que revelen la relació entre el cos, la matèria i el pensament artístic.
El títol de la mostra parteix del doble sentit del mot matriu: com a origen i generadora de vida, i com a motlle que permet la reproducció. Aquest joc conceptual travessa tota l'exposició i convida l'espectador a mirar més enllà de la superfície impresa, per entendre la imatge com una experiència viva, en transformació constant.
L'artista i el seu univers creatiu
Tina Araüna (Barcelona, 1987) és tècnica en Arts Gràfiques i Il·lustració per l'Escola Massana, graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i especialista en Serigrafia Artística pel CIEC. La seva obra s'articula a través del gravat i les tecnologies d'impressió, disciplines que combina amb una intensa tasca docent al taller municipal de Mataró.
Des del 2021, forma part de la col·lectiva feminista Donestech i coordina el projecte F5 @stopvmo, dedicat a la sensibilització i lluita contra les violències masclistes en línia. Aquesta mirada crítica i compromesa impregna també la seva obra visual, que connecta la tècnica amb el pensament social i polític.
Una experiència compartida al MoMa Espai Cultural
La visita guiada del 23 d'octubre oferirà al públic una oportunitat privilegiada per conèixer de prop la mirada de l'artista i dialogar sobre el paper de la creació manual en temps dominats per la digitalització. L'acte clourà amb un refrigeri compartit, pensat per fomentar la conversa i l'intercanvi entre artistes i assistents.