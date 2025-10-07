Tina Araüna exposa «Matriu» al MoMa Espai Cultural de Manresa

El MoMa Espai Cultural de Manresa ha inaugurat aquest dilluns Matriu, la desena exposició del centre i una nova proposta artística de Tina Araüna. La mostra reivindica la vigència del gravat i les tècniques d'impressió com a llenguatges contemporanis plens de força simbòlica. El dijous 23 d'octubre, l'espai organitzarà un vespreig amb visita guiada i refrigeri per compartir l'experiència amb el públic.
Una reflexió sobre l'origen i la reproducció
El títol de l'exposició, Matriu, evoca el concepte de motlle i també d'origen, d'allò que dona vida a una cosa nova. A partir d'aquesta idea, Tina Araüna proposa una reflexió sobre el paper de les tècniques d'impressió artística -com el gravat o l'estampació- en un context hipervirtualitzat i globalitzat, on les imatges digitals es reprodueixen i comparteixen a gran velocitat.
L'artista posa en qüestió la relació entre la matèria i la imatge, i defensa el valor del procés artesanal com una manera d'aturar el temps i tornar a donar significat a l'acte de reproduir. Cada empremta que deixa el procés tècnic es converteix en una marca única, tant física com simbòlica.
El valor material i conceptual del procés d'impressió
Les obres que formen part de Matriu parteixen del valor material i conceptual del procés d'impressió. Elements com la còpia, la repetició o la reproducció esdevenen per a l'artista eines per parlar de com ens relacionem amb el món i interpretem el nostre entorn.
Amb una mirada rigorosa i contemporània, Tina Araüna convida el públic a redescobrir el gravat com una pràctica viva, plena de significats i amb un potencial expressiu que transcendeix la tècnica.
L'exposició es podrà visitar fins al dijous 20 de novembre al MoMa Espai Cultural. El dijous 23 d'octubre, de 7 de la tarda a 9 del vespre, s'ha programat un vespreig amb visita guiada a càrrec de l'artista i un refrigeri posterior obert a tots els assistents.
Una trajectòria vinculada a la creació i la docència
Nascuda a Barcelona l'any 1987, Tina Araüna és tècnica en Arts Gràfiques i Il·lustració per l'Escola Massana, graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i especialista en Serigrafia Artística pel CIEC. La seva obra es desenvolupa principalment a través del gravat i les tecnologies d'impressió, disciplines que també imparteix com a docent al taller municipal de Mataró.
Des del 2021, participa en la col·lectiva feminista Donestech i coordina el projecte F5 @stopvmo (Stop Violències Masclistes Online), amb el qual combina la seva pràctica artística i el compromís social.
Un espai cultural obert a la ciutat
El MoMa Espai Cultural és un centre dedicat a la creació i la difusió artística situat al cor de Manresa. L'equipament, amb tres plantes i espais polivalents, acull activitats culturals diverses i s'ha consolidat com un nou punt de trobada per a creadors i públic.
L'exposició Matriu és de lliure accés i es pot visitar de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h. Les persones interessades a fer una visita guiada poden contactar amb l'espai a través del correu electrònic moma@momaespaicultural.com.