Cardona es promociona a la mina polonesa de Wieliczka amb una exposició sobre la seva vinculació amb la sal

La mina de Wieliczka, a Polònia, acull aquests dies una exposició dedicada a Cardona i al seu patrimoni vinculat a la sal. La mostra inclou deu plafons en anglès i polonès amb informació turística sobre la Muntanya de Sal, el Castell i la vila medieval. L'acció s'ha pogut fer realitat gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona en el marc de l'estratègia internacional dels ens locals.
"Wieliczka és una de les mines de sal activa més antigues del món i la més visitada d'Europa, amb uns 800.000 visitants anuals. Per això és una oportunitat estratègica aprofitar la seva tirada per promocionar Cardona i difondre el nostre patrimoni històric comú", ha explicat Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica (FCH).
La iniciativa s'emmarca en el conveni de col·laboració entre la FCH i el Museu de les Salines de Cracòvia a Wieliczka, amb qui Cardona manté una relació fluïda des de fa anys.
L'aliança de la sal entre Cardona i Wieliczka
L'intercanvi cultural i patrimonial amb la mina polonesa no és nou. En els darrers mesos, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona ha estat l'escenari de dues exposicions itinerants procedents de Wieliczka. La primera, dedicada al Museu de les Salines de Cracòvia, va permetre conèixer un dels museus miners més grans del món, amb seu tant al Castell de les Salines com a la pròpia mina, a 135 metres de profunditat, tots dos reconeguts com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.
La segona mostra va estar centrada en els centres històrics productors de sal que formen part de la Ruta europea del patrimoni de la sal, un projecte internacional que aplega espais únics vinculats a aquest mineral. Entre ells hi figura el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona.
Una xarxa europea de ciutats de la sal
La Ruta europea del patrimoni de la sal és un projecte ampli que agrupa localitats de diferents països. A més de Cardona, hi participen les mines de Wieliczka i Bochnia (Polònia), la Mina de Sal-gema de Loulé i les Salines de Rio Maior (Portugal), el Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala (Catalunya), Valle Salado de Añana (Euskadi), Salines de Torrevella (Alacant), Hallstatt (Àustria), les Mines de Sel de Bex (Suïssa), Salzbergwerk Berchtesgaden (Alemanya) o Saline di Trapani e Paceco (Itàlia), entre molts altres.
Aquesta xarxa permet intercanviar coneixement, promoure accions conjuntes i reforçar la visibilitat internacional d'un patrimoni natural i cultural compartit arreu d'Europa.
La bellesa de la sal i noves col·laboracions
Actualment, al Castell de les Salines de Wieliczka es pot visitar l'exposició La bellesa de la sal, que presenta més de 80 pedres procedents de mines de Polònia, Espanya, Portugal i Alemanya. Entre elles hi ha peces provinents de Cardona, algunes formades fa més de 250 milions d'anys i d'altres de creació recent.
Aquest vincle s'ha anat consolidant amb altres iniciatives, com la presència de Wieliczka com a vila convidada a la Festa de la Sal de Cardona de 2024, un pas més en la cooperació cultural i turística entre ambdós territoris.