Cardona aprova un nou cartipàs municipal després dels canvis a l'alcaldia

Després del relleu a l'alcaldia del passat mes de juliol i la incorporació de la nova regidora Núria Crespo i Coll, el govern de Cardona ha aprovat un nou cartipàs municipal. El repartiment de responsabilitats incorpora canvis destacats, amb l'objectiu de reforçar les àrees estratègiques per al desenvolupament del municipi.
Turisme sota l'alcaldia
Un dels punts més rellevants és que l'àrea de Turisme passa a dependre directament d'alcaldia, posant-la com a eix clau per a la projecció econòmica i social de Cardona. L'alcaldessa, Lluïsa Aliste, també assumeix Comunicació i Relacions Institucionals, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Recursos Humans, i Transparència i Bon Govern.
Nova organització de tinences d'alcaldia
La 1a tinenta d'alcaldia, Helena Arnaste, incorpora les àrees d'Economia i Hisenda, a més d'Urbanisme, Habitatge i Rehabilitació, amb l'objectiu de centrar esforços en projectes estratègics com el Pla de Barris i Viles.
El 2n tinent d'alcaldia, Josep Manel Garcia, continua com a delegat d'alcaldia a La Coromina i manté Via Pública i Manteniment, Món Rural i Protecció Civil.
La 3a tinenta d'alcaldia, Maria Camps, assumeix un ampli ventall de competències: Drets Socials, Salut, Educació, Medi Ambient i Igualtat, Feminismes i LGTBI.
Incorporació de Núria Crespo i redistribució de carteres
La nova regidora, Núria Crespo, s'encarregarà de les regidories de Festes, Esports, Joventut, Participació Ciutadana i Cooperació, així com d'Atenció Ciutadana. Aquest canvi allibera la 1a tinenta d'alcaldia perquè pugui centrar-se en les prioritats urbanístiques i d'habitatge.
Per la seva banda, Salvador Campos continua al capdavant de les àrees d'Empresa i Ocupació, Comerç i Fires, i Cultura i Memòria Històrica.
Un cartipàs per reforçar projectes clau
Amb aquest nou repartiment, el consistori busca consolidar una estructura de govern capaç d'abordar reptes estratègics com la rehabilitació integral del centre històric, la promoció turística i l'impuls a les polítiques socials i de joventut. L'organització reforça la coordinació entre les regidories i consolida l'aposta per una gestió orientada al desenvolupament i la cohesió de Cardona.