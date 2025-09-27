28 de setembre de 2025

Sallent acull un concert de sardanes amb estrenes i homenatges

El programa ha repassat grans clàssics i ha donat veu a joves compositors

  • La Cobla Ciutat de Terrassa ha interpretat el concert de sardanes a Sallent -

Publicat el 27 de setembre de 2025 a les 22:22

Sallent ha celebrat aquest dissabte un concert de sardanes a mans i instruments de la Cobla Ciutat de Terrassa que ha combinat homenatges als mestres històrics amb l'estrena de noves obres. L'actuació ha estat dirigida per Jordi Leon, que també signa una de les peces interpretades.

De Ventura i Garreta a la nova generació

El repertori s'ha iniciat amb un recorregut per l'obra de referents com Pep Ventura, en el 150è aniversari de la seva mort, i Juli Garreta, en el 150è aniversari del seu naixement, per donar pas després a creadors locals. S'ha recuperat la sardana Cèlia, de Jaume Riu, estrenada l'any passat, i s'ha donat protagonisme al jove compositor Pau Coma amb la peça Quart minvant, que s'ha escoltat per primera vegada.

El concert s'ha tancat amb Navàs, camí dels 75, obra de Jordi Leon, director del concert, que ha servit de repicó final d'una vetllada dedicada a posar en valor la tradició i la renovació del món de la sardana.

