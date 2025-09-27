Sallent acull un concert de sardanes amb estrenes i homenatges

Sallent ha celebrat aquest dissabte un concert de sardanes a mans i instruments de la Cobla Ciutat de Terrassa que ha combinat homenatges als mestres històrics amb l'estrena de noves obres. L'actuació ha estat dirigida per Jordi Leon, que també signa una de les peces interpretades.\r\n\r\nDe Ventura i Garreta a la nova generació\r\n\r\nEl repertori s'ha iniciat amb un recorregut per l'obra de referents com Pep Ventura, en el 150è aniversari de la seva mort, i Juli Garreta, en el 150è aniversari del seu naixement, per donar pas després a creadors locals. S'ha recuperat la sardana Cèlia, de Jaume Riu, estrenada l'any passat, i s'ha donat protagonisme al jove compositor Pau Coma amb la peça Quart minvant, que s'ha escoltat per primera vegada.\r\n\r\nEl concert s'ha tancat amb Navàs, camí dels 75, obra de Jordi Leon, director del concert, que ha servit de repicó final d'una vetllada dedicada a posar en valor la tradició i la renovació del món de la sardana.\r\n