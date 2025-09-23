El Jutjat desestima la demanda per assetjament contra l'Ajuntament de Sallent i confirma la sanció al treballador

El Jutjat Social número 1 de Manresa ha dictat sentència en el conflicte laboral entre un treballador de la brigada municipal de Sallent i l'Ajuntament, desestimant íntegrament la demanda presentada. La resolució, datada el 31 de juliol i ja ferma, confirma que no hi va haver vulneració de drets fonamentals per part del consistori i ratifica la sanció imposada al treballador per incompliment de deures funcionaris. El cas, que es va jutjar el passat 11 de juny, havia generat tensió entre el sindicat CGT i el govern municipal.
Antecedents: un conflicte sindical amb acusacions greus
El passat 11 de juny, el Jutjat Social número 1 de Manresa va acollir el judici arran del conflicte entre la CGT -que representava el treballador afectat, Manel Redondo- i l'Ajuntament de Sallent. El sindicat denunciava una situació continuada d'"assetjament laboral i sindical", acusant el consistori i el regidor d'Obres i Urbanisme, Miquel Estruch, de represàlies i tracte discriminatori.
Segons la CGT, Redondo, delegat sindical i membre de la brigada municipal, hauria patit pressions, vigilància indeguda i exclusions d'espais de treball, com ara l'ús de menjadors habilitats. També denunciava que el local d'una entitat ciclista utilitzat com a vestidor i menjador havia estat desmantellat per ordre municipal, qualificant-ho de "vexatori".
L'Ajuntament, per la seva banda, va rebutjar les acusacions, considerant-les infundades i anunciant que estudiava accions legals per calúmnies. L'alcalde Oriol Ribalta va defensar aleshores que seria el jutge qui hauria de dirimir el conflicte, remarcant la voluntat del consistori de defensar-se d'uns fets que consideraven injustos i perjudicials per a la institució.
La sentència: desestimació total de la demanda
En data 31 de juliol, el Jutjat Social número 1 de Manresa ha fet pública la seva resolució, que és ferma i sense possibilitat de recurs. El tribunal desestima íntegrament la demanda interposada pel treballador sancionat i nega l'existència de cap vulneració dels seus drets fonamentals.
A més, la sentència ratifica la procedència de la sanció disciplinària imposada al treballador per "incompliment dels seus deures i obligacions funcionaris". Amb aquesta decisió, el jutjat dona suport al posicionament de l'Ajuntament de Sallent, que sempre havia defensat que els fets denunciats per la CGT no es corresponien amb la realitat.
Impacte al consistori i al debat sindical
Fonts municipals han informat que la resolució ja s'ha notificat formalment i que es posa en coneixement de totes les parts "als efectes oportuns". La desestimació suposa un aval judicial a l'actuació del consistori i podria rebaixar la tensió generada durant els darrers mesos.
El cas havia tingut també un component sindical més ampli, amb crítiques de la CGT al Comitè d'Empresa -dominat per CCOO- per una presumpta "inacció" davant el conflicte. El sindicat havia exigit una investigació independent i havia acusat el consistori d'assetjament sostingut, afirmacions que ara queden sense el suport del jutge.
Un capítol tancat per a l'Ajuntament de Sallent
Amb aquesta sentència ferma, el procés judicial queda tancat. L'Ajuntament veu confirmada la seva actuació i el treballador sancionat no disposa de vies de recurs per revertir la decisió. Tot i que la CGT havia presentat el cas com un exemple de "persecució sindical", el jutjat considera que no hi ha indicis d'assetjament ni de vulneració de drets, i que la sanció disciplinària responia a motius justificats dins de l'àmbit laboral.