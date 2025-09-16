Sallent descarta danys estructurals a l'edifici esfondrat, però els veïns no hi podran tornar de moment

Tècnics municipals han confirmat aquest dimarts que l'edifici afectat per l'esfondrament parcial a Sallent no presenta danys estructurals greus i no caldrà enderrocar-lo. Tot i això, els veïns hauran d'esperar abans de poder tornar a casa, mentre que el consistori assegura solucions temporals d'habitatge i inicia les tasques d'apuntalament.
Els tècnics confirmen la seguretat bàsica de l'immoble
Aquest dimarts al matí, tècnics de l'Ajuntament de Sallent han entrat a l'edifici del carrer Secretari Bonet, parcialment esfondrat durant la matinada, per avaluar l'estat de la construcció. Segons l'informe preliminar, l'immoble no presenta danys estructurals significatius i, per tant, no caldrà enderrocar-lo. Tot i això, l'alcalde Oriol Ribalta ha subratllat que els veïns no podran tornar "a curt termini" fins que s'hagin completat totes les inspeccions i les feines d'apuntalament.
L'Ajuntament ha activat el protocol d'emergència per garantir allotjament temporal a les catorze persones afectades, que viuen en aquest edifici de planta baixa i tres pisos. El consistori també està en contacte amb serveis socials i altres administracions per coordinar ajudes i suport a les famílies.
L'esfondrament i els primers moments de pànic
L'incident ha tingut lloc cap a les 00.40 h, quan el tercer pis s'ha ensorrat parcialment sobre el segon. Els Bombers de la Generalitat hi han enviat cinc dotacions i han rescatat dues persones atrapades a l'interior, que han sortit il·leses. Les tasques de recerca han descartat més víctimes i s'han evacuat tots els veïns de l'edifici com a mesura preventiva.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès quatre persones. Una dona i un menor han rebut l'alta al mateix lloc, un home ha estat assistit per inhalació de pols i un altre home, en estat menys greu, ha estat traslladat a l'hospital.
Testimoni directe: "M'ha caigut el sostre i l'home de dalt"
Alfonso González, veí de 71 anys i resident al segon pis, ha explicat els moments de tensió viscuts. "Estava al menjador, assegut, ja havia sopat i he sentit alguna cosa rara, però res. Després m'aixeco i en aquell moment ha caigut tot el sostre i l'home de dalt també", ha relatat. Malgrat el caos i la pols, ha vist que el seu veí tenia un tall a la cama i l'ha ajudat fins a l'arribada dels serveis d'emergència. "Està bé", ha dit alleujat, tot destacant que el menjador ha quedat totalment destrossat.
Amb el xoc encara present, González ha admès que ha tingut molta sort. Ha recordat que l'edifici té més de 50 anys i que hi viuen una dotzena de persones. Segons el seu testimoni, no s'hi havien fet obres importants recentment i, de moment, no ha pogut recuperar cap de les seves pertinences: "No he pogut agafar res ni tampoc puc ara", ha lamentat.
Antiguitat de l'edifici, principal hipòtesi
L'alcalde Oriol Ribalta ha apuntat que l'antiguitat de l'edifici és la principal hipòtesi per explicar el sinistre, tot i que les causes exactes encara s'han d'investigar. Les pròximes hores seran clau per completar l'informe tècnic definitiu, determinar les obres necessàries i establir un calendari per al retorn dels veïns.
Mentrestant, l'Ajuntament prioritzarà apuntalar l'edifici per permetre que els residents hi accedeixin de manera segura i puguin recuperar les seves pertinences. Ribalta ha assegurat que el consistori "fará tot el possible" per minimitzar les molèsties i garantir que les famílies afectades tinguin cobertes totes les seves necessitats bàsiques mentre es resol la situació.
Suport municipal i comunitari
La comunitat de Sallent s'ha mobilitzat per oferir suport als afectats. Segons fonts municipals, durant la matinada les famílies han estat reallotjades temporalment en un hotel de la zona. Els serveis tècnics i socials treballen ara per trobar solucions més estables mentre duren les tasques de reparació. L'incident ha posat en relleu la importància del manteniment i la revisió periòdica dels edificis més antics del municipi.
Amb aquesta primera valoració tècnica, l'Ajuntament transmet un missatge de tranquil·litat, tot i reconèixer que la tornada a casa no serà immediata. Els pròxims dies es definiran els següents passos per garantir la seguretat i el retorn progressiu dels veïns a l'edifici.