Sallent obre la Festa Major 2025 amb l'Esvalotada i el pregó del Club Natació ASFC

Aquest divendres a la tarda, Sallent ha donat la benvinguda oficial a la seva Festa Major de 2025 amb el repic de campanes i la tradicional Esvalotada. Els carrers s'han omplert d'alegria i soroll gràcies al Dimoni de Sallent, els petits Esvalots i la banda Els Secretaris del Dimoni, que han animat el poble i han escalfat l'ambient per a uns dies que prometen activitats per a totes les edats.
El primer gran acte de la festa ha tingut lloc a la plaça de la Vila amb el pregó d'inici, que enguany ha anat a càrrec del Club Natació ASFC, entitat històrica que celebra el seu centenari. Els assistents han pogut gaudir d'un espectacle ple de vitalitat a càrrec de les diferents seccions formatives del club, que ha servit per demostrar el potencial esportiu i humà de l'entitat.
Un club centenari que mira al futur
El president del Club Natació ASFC, Valentí Escayola, ha aprofitat el seu discurs per subratllar la importància de l'esport com a eina de salut, convivència i cohesió social. "El club es posa a disposició de Sallent per ser un espai d'esport, salut i vida", ha afirmat. Escayola ha animat l'Ajuntament i l'entitat a mantenir i reforçar la seva col·laboració en benefici de tota la comunitat.
Aquest pregó ha tingut un component simbòlic especial, ja que el centenari del Club Natació ASFC és un esdeveniment destacat dins del calendari local. El club ha estat un referent esportiu al municipi i ha contribuït durant dècades a fomentar valors com el treball en equip i l'esperit de superació. L'espectacle de pregó ha estat, doncs, una mostra de la vitalitat de l'entitat i de la seva voluntat de continuar sent una peça clau en la vida social i esportiva de Sallent.
Crida a la participació i al civisme
L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha clos l'acte amb unes paraules d'agraïment i d'ànim a tota la ciutadania: "Aquest és un moment de celebració i retrobament. Convido tots els veïns a estar orgullosos del nostre poble i a celebrar la festa amb civisme, respecte i unitat. Que cadascú posi el seu granet de sorra perquè la Festa Major sigui un èxit".
Amb aquesta crida, Ribalta ha remarcat el paper fonamental de la comunitat per mantenir viu l'esperit festiu i les tradicions locals. L'Ajuntament ha recordat que el programa d'activitats d'enguany inclou propostes variades per a totes les edats: concerts, activitats infantils, cercaviles, cultura popular i competicions esportives, entre moltes altres.
Tradició, música i esperit comunitari
La Festa Major de Sallent és una de les cites més esperades del municipi. L'Esvalotada, amb el Dimoni de Sallent al capdavant, és un dels elements més característics d'aquest inici de celebració i manté viva una tradició que fa vibrar el poble any rere any. L'ambient festiu als carrers, acompanyat de la música d'Els Secretaris del Dimoni, ha estat la millor carta de presentació d'uns dies que combinen cultura popular, espectacle i diversió.
L'inici de la Festa Major 2025 ha demostrat, una vegada més, que Sallent és un municipi que sap conjugar tradició i modernitat, esport i cultura, i que el seu teixit associatiu continua sent un motor essencial per a la vida comunitària. Després de l'Esvalotada i el pregó, els sallentins i sallentines tenen per davant uns dies intensos per celebrar el seu poble i compartir moments únics.