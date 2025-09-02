Sallent estrenarà «Glòria 27 o el mite de l'èxit», la nova producció de La Swanson

La companyia bagenca La Swanson estrenarà Glòria 27 o el mite de l'èxit el proper diumenge 7 de setembre, a les 6 de la tarda, a la Sala Jordi Fàbregas de la Fàbrica Vella de Sallent. La proposta, escrita per Climent Ribera i dirigida per l'actriu i directora sallentina Tàtels Pérez, és la segona producció de la formació després de l'èxit de La Flor de l'Autopista (2022). El muntatge compta amb Núria Gómez i el mateix Ribera com a intèrprets principals, i amb la il·luminació de Marc Subirana.
Una història sobre l'èxit i les seves ombres
Situada als anys noranta, l'obra explora què significa realment "l'èxit", amb referències al cinema clàssic, al teatre i a la tensió entre la vida urbana i rural. La trama segueix la Clàudia, una actriu jove que, després de fracassar en els seus primers intents professionals, decideix apartar-se de l'escena per sobreviure. Tot i així, la seva passió pel teatre la continua perseguint, confrontant-la amb ella mateixa i amb el Noel, un company que vol empènyer-la a "tocar la glòria". El número 27, símbol recurrent, juga un paper clau en el relat.
Gires i futures representacions
Després de l'estrena a Sallent, Glòria 27 o el mite de l'èxit es representarà el 20 de setembre a la Sala Sindicat de Balsareny i, del 31 d'octubre al 23 de novembre, al Teatre Aquitània de Barcelona. La companyia espera consolidar amb aquest muntatge la seva trajectòria i oferir un teatre de qualitat, proper i amb veu pròpia.
Suport popular a través del micromecenatge
La producció s'ha finançat en part gràcies a una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 5.600 euros. Les aportacions dels mecenes s'han traduït en recompenses com entrades per a la preestrena, celebrada el juliol a la Fàbrica Vella, i per a l'estrena oficial del setembre.
Trajectòria de La Swanson
La companyia, fundada per Climent Ribera i Núria Gómez, va debutar amb La Flor de l'Autopista, una obra estrenada el 2022 a la Sala Pangolí de Barcelona que ja suma més de quaranta representacions arreu de Catalunya i d'Espanya. Amb Glòria 27 o el mite de l'èxit, La Swanson fa un pas endavant per consolidar-se dins l'escena teatral catalana i reivindicar la creativitat feta des del territori.