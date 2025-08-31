Els Tirallongues alcen un 4 de 8 imponent a la diada castellera de Festa Major

La Festa Major de Manresa ha viscut aquest diumenge la diada castellera a la Plana de l'Om, que ha aplegat els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Terrassa i els Castellers de Figueres. El públic ha respost omplint la plaça en una jornada marcada per la calor, l'ambient festiu i la il·lusió de veure castells al cor de la ciutat.
El 4 de 8, punt àlgid de l'actuació
Els Tirallongues, amfitrions de la diada, han signat una actuació de gran nivell i solvència. Han obert plaça amb un 5 de 7, que ha pujat amb bon ritme i ha estat descarregat. A la segona ronda ha arribat el moment més esperat: el 4 de 8, el primer de la temporada i el castell de més envergadura dels darrers anys per a la colla manresana. El quatre ha pujat ferm i s'ha descarregat entre aplaudiments i crits d'eufòria, en una fita que consolida el bon moment dels Tirallongues.
Per completar l'actuació, els manresans han optat per un 4 de 7 amb agulla a la tercera ronda, també descarregat amb seguretat, i han tancat la diada amb dos pilars de 5, que han posat el punt final a una actuació rodona.
Les altres colles convidades
Els Castellers de Terrassa i els Castellers de Figueres han completat la diada amb actuacions de nivell, aportant color i varietat a la jornada. Els de Terrassa han descarregat un 3d7, un 4d7 i un 5d6, mentre que els de Figueres ho han fet amb el 3d7, 5d6 4d6 amb agulla.
Festa i tradició a la Plana de l'Om
La plaça s'ha omplert de manresans i visitants que no han volgut perdre's l'espectacle casteller, convertit ja en una de les cites tradicionals de la Festa Major. Entre crits d'“amunt” i aplaudiments, la diada ha deixat imatges de germanor i d'orgull casteller, amb els Tirallongues consolidant-se com una colla capaç d'assumir grans reptes.