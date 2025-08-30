El Boc encén la plaça Major amb la Mostra del Correfoc

La plaça Major s'ha convertit aquest dissabte en un escenari ple de foc, espurnes i fum amb la celebració de la tradicional Mostra del Correfoc de la Festa Major de Manresa, organitzada per Xàldiga. L'acte, que ha aplegat centenars de persones, ha servit de presentació solemne de les bèsties i elements de foc que dilluns recorreran els carrers de la ciutat en el Correfoc.
El Boc i l'entrada a l'infern
El moment més espectacular ha estat l'arribada del Boc, mestre de cerimònies i ànima del Correfoc, que enguany ha fet la seva entrada cavalcant l'Asmodeu. El porxo de l'Ajuntament s'ha convertit per uns instants en una porta de l'infern, amb una gran explosió de pòlvora, flames i espurnes que han arrencat l'ovació del públic.
Amb la seva posada en escena carregada d'energia, el Boc ha reafirmat la seva ànsia de dominar el món i ha donat pas a la resta d'elements de la imatgeria de foc.
Balls de bèsties i imatgeria
Un rere l'altre, els principals protagonistes del Correfoc han pres la plaça: l'Asmodeu, la Gàrgola, la Víbria i la resta de bèsties de foc han ofert els seus balls davant d'un públic entregat. Entre espurnes i música, cadascun dels elements ha mostrat la seva força i personalitat, en un espectacle que combina tradició, cultura popular i energia festiva.
Una prèvia per a tothom
La Mostra del Correfoc, que enguany ha arribat a la seva 42a edició, està pensada com una prèvia que permet gaudir de tota la imatgeria sense la intensitat del contacte directe amb el foc. Per això, moltes famílies i persones que no volen cremar-se han omplert la plaça Major per veure de prop les bèsties, sentir la música i viure l'ambient del foc de manera segura.
Dilluns, el gran Correfoc
L'acte ha servit com a presentació de tot el que es viurà dilluns al vespre, quan les mateixes bèsties sortiran al carrer en el Correfoc de la Festa Major, on sí que interactuaran directament amb el públic. Una cita esperada que any rere any esdevé el punt culminant de les festes manresanes.