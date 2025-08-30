La Mostra del Correfoc de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges

La plaça Major de Manresa s'ha omplert aquest dissabte amb la celebració de la Mostra del Correfoc, un dels actes més esperats de la Festa Major i que organitza Xàldiga. L'espectacle ha arrencat amb una posada en escena impactant: el Boc, mestre de cerimònies, ha fet la seva entrada cavalcant l'Asmodeu després que, sota el porxo de l'Ajuntament, s'obrís simbòlicament l'infern amb una gran explosió de foc, fum i espurnes. La seva aparició ha donat pas a la desfilada de la resta de bèsties de la imatgeria de foc, com la Gàrgola o la Víbria, que han oferit balls plens d'espurnes davant d'un públic que omplia la plaça de gom a gom.
La 42a edició de la Mostra del Correfoc ha servit un any més de prèvia per a totes aquelles persones que volen gaudir de la festa sense cremar-se. Famílies i curiosos han pogut veure de prop les bèsties i sentir la música i la força de la imatgeria en un ambient festiu i segur. L'acte ha estat l'avantsala del gran Correfoc de dilluns, quan les bèsties sortiran pels carrers i interactuaran directament amb el públic, convertint-se en un dels moments més intensos i emblemàtics de la Festa Major de Manresa.