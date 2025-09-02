El Documental del Mes porta a Manresa «Miralles», retrat íntim de l'arquitecte català

El cicle El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, tornarà aquest dijous, 4 de setembre, a l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa. A les 7 de la tarda es projectarà Miralles, de la directora italiana Maria Mauti, un documental que repassa la vida i l'obra d'Enric Miralles, un dels arquitectes catalans més prestigiosos i innovadors de les darreres dècades.
Miralles, mort prematurament als 45 anys a causa d'un tumor cerebral, va deixar un llegat arquitectònic singular i marcat per la seva capacitat de transformar el llenguatge de l'arquitectura. La seva mort i el seu enterrament al Cementiri d'Igualada -una de les seves obres mestres, concebuda com a cementiri-bosc i que va quedar inacabada- van establir una connexió indissoluble entre vida i obra.
El documental, amb guió de Sara Mesa i la mateixa directora, i narració de l'actor Pep Ambrós, s'endinsa en el misteri del procés creatiu de Miralles. Inspirant-se en Giacometti, el film avança per variacions, sense conclusions tancades, seguint la filosofia oberta de l'arquitecte.
Amb llibertat per recórrer espais i racons de Barcelona, la veu narradora dialoga amb un fantasma, que busca i invoca a través de paisatges i records. El resultat és un relat poètic i íntim que travessa el límit entre la vida i la mort, i que ofereix al públic una mirada nova sobre el geni i l'home que hi havia darrere de l'arquitecte.