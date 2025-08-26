Avinyó es prepara per a la Festa Major amb quatre dies plens d'activitats i música

L'Ajuntament d'Avinyó ha presentat oficialment el programa d'actes de la Festa Major 2025, que tindrà lloc del divendres 19 al dilluns 22 de setembre. La cita arriba carregada de propostes culturals, lúdiques i gastronòmiques que ompliran carrers i places amb activitats pensades per a totes les edats.
Inici amb sopar popular i correfoc
La festa començarà el divendres 19 de setembre amb una vesprada darrere l'església i un sopar popular a la Plaça Major. Després de l'obertura oficial de la Festa Major, el protagonisme serà per al correfoc, un dels actes més esperats de la programació. La nit es tancarà amb concert i sessió de DJ al Pavelló.
Dissabte, el dia gran amb concerts i baixada d'andròmines
El dissabte 20 es concentraran alguns dels plats forts. La jornada arrencarà amb una ballada de sardanes i el concurs de paelles, seguit de la presentació dels equips de futbol i el dinar popular que cada any omple el Passeig.
A la tarda, l'activitat es traslladarà a la baixada d'andròmines, un dels esdeveniments més participatius, i al vespre el Grup de Teatre d'Avinyó presentarà l'obra No et vesteixis per sopar.
La nit portarà doble proposta musical: ball amb l'Orquestra Mil·lènium a la sala Polivalent i, al Pavelló, el gran concert amb SDP, Buhos i DJ Pitu a les 23 h. Tot i que les entrades online ja estan exhaurides, el mateix dia del concert es posaran a disposició 50 entrades físiques gratuïtes a taquilla.
Diumenge amb gegants, orquestra i activitats per a totes les edats
El diumenge 21 començarà amb el concurs de pintura ràpida i dibuix infantil i el torneig d'escacs de partides ràpides. La plaça Major s'omplirà amb la trobada de colles geganteres, mentre a la mateixa hora se celebrarà la missa de Festa Major.
A la tarda, el públic familiar tindrà el seu espai amb un espectacle infantil, i al vespre arribarà la música de l'Orquestra Montgrins, que oferirà concert i ball. La nit es tancarà amb una nova sessió de DJ.
Dilluns de cloenda amb música i espectacle familiar
El dilluns 22, la festa es mantindrà viva amb un concert-vermut al matí i un cafè-ball després de dinar. La cloenda de la Festa Major arribarà a la tarda amb un espectacle familiar a la Plaça, que posarà punt final a quatre dies intensos de celebració.
Informació pràctica
- Les inscripcions per a la baixada d'andròmines ja estan obertes i es poden fer a través del formulari en línia.
- Els tiquets dels àpats populars i les entrades de l'obra de teatre estaran disponibles a partir del 25 d'agost al Casal del Passeig.
- Els menors de 16 anys que vulguin assistir als concerts nocturns hauran d'anar acompanyats d'un tutor legal o persona autoritzada.
- El programa complet de la Festa Major es pot descarregar al web de l'Ajuntament.