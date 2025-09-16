Dues persones atrapades en l'ensorrament parcial del tercer pis d'un edifici a Sallent

Dues persones han quedat atrapades -però il·leses- i un total de 13 han estat ateses i evacuades després de l'ensorrament parcial d'un edifici de planta baixa i tres pisos al carrer Secretari Bonet de Sallent aquesta matinada de dimarts. L'incident, que ha tingut lloc cap a les 00.40 h, ha mobilitzat cinc dotacions de Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques i l'Ajuntament, que ha reallotjat provisionalment les famílies.
El succés i la resposta d'emergència
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el tercer pis de l'edifici s'ha desplomat parcialment sobre el segon, generant una situació de risc imminent. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc dels fets, dues persones havien quedat atrapades dins l'immoble. Els Bombers les han rescatat sense que presentessin ferides greus. A continuació, han fet una recerca exhaustiva per assegurar-se que no hi havia més afectats, i han confirmat que l'edifici presenta danys estructurals importants.
Cinc dotacions dels Bombers han treballat durant hores per estabilitzar la zona i garantir la seguretat dels veïns. Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres ambulàncies i un metge, atenent un total de quatre persones: una dona i un menor que han rebut l'alta al mateix lloc, un home amb símptomes d'inhalació de pols -també donat d'alta in situ- i un altre home traslladat en estat menys greu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Reallotjament provisional i gestió municipal
Davant el risc estructural i la impossibilitat de tornar als pisos afectats, l'Ajuntament de Sallent ha reallotjat temporalment les famílies en un hotel del municipi. Fonts municipals han explicat que aquesta és una mesura provisional per garantir la seguretat i el benestar de les persones evacuades.
Aquest dimarts al matí, l'equip de govern s'ha reunit amb els serveis tècnics i els serveis socials per coordinar la resposta i trobar una solució més estable d'habitatge. L'objectiu és assegurar que totes les necessitats bàsiques quedin cobertes, des de l'allotjament fins al suport logístic i emocional, mentre s'avalua l'abast dels danys.
Inspecció i seguretat de l'edifici
Els serveis tècnics municipals i els Bombers continuaran durant el dia amb les inspeccions per determinar l'origen de l'ensorrament i decidir els passos a seguir. No es descarta la necessitat d'una rehabilitació parcial o total de l'edifici, ni tampoc altres mesures de seguretat a la zona. El carrer Secretari Bonet romandrà parcialment tallat al trànsit mentre durin les tasques d'inspecció i assegurament.
Des del consistori s'ha fet una crida a la prudència i s'ha agraït la col·laboració veïnal i la ràpida actuació dels equips d'emergència, que han permès evitar danys personals més greus.
Preocupació entre els veïns
L'incident ha despertat alarma entre els habitants de Sallent, molts dels quals han sentit el soroll de l'ensorrament. Alguns testimonis han destacat el temor inicial i la ràpida mobilització dels serveis d'emergència. Fonts municipals han remarcat la importància de revisar periòdicament l'estat d'edificis antics per prevenir situacions similars.
Les properes hores i dies seran clau per avaluar l'estabilitat de l'edifici i determinar quan podran tornar les famílies als seus domicilis o si caldran actuacions més profundes per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament mantindrà informats els afectats i continuarà treballant amb els serveis tècnics i socials per resoldre la situació al més aviat possible.