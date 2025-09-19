Sallent acollirà una jornada tècnica sobre comunitats energètiques industrials per impulsar la transició verda al territori

El proper dimarts 23 de setembre, Sallent serà el punt de trobada per a empreses i experts del sector energètic en una jornada tècnica centrada en les comunitats energètiques industrials. L'acte, organitzat per la Xarxa d'Oficines per la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, donarà a conèixer projectes de referència i promourà sinergies per avançar cap a un model més sostenible.
Una cita per compartir experiències i projectes
L'Hotel Mas de la Sala de Sallent acollirà, dimarts 23 de setembre a partir de les 9 del matí, una jornada tècnica destinada a empreses, instal·ladors i professionals vinculats al sector energètic. L'objectiu és presentar experiències reals de comunitats energètiques industrials i obrir un espai de debat sobre els reptes i oportunitats que ofereix la transició energètica al teixit empresarial.
Un dels casos més destacats que es donaran a conèixer és el projecte Manresa Il·lumina, situat al polígon de Bufalvent, considerat un referent al territori per la seva aposta per la col·laboració empresarial i la producció compartida d'energia solar.
Debat obert i networking
La jornada inclourà un fòrum obert en què els assistents podran plantejar dubtes i consultes concretes a professionals del sector. Aquest format busca fomentar la participació activa i resoldre qüestions pràctiques sobre el funcionament i els beneficis de les comunitats energètiques.
Com a cloenda, hi haurà un esmorzar networking per compartir idees i establir sinergies entre empreses i experts, amb la voluntat de crear noves aliances que permetin enfortir la implantació d'aquest model energètic col·laboratiu.
Organització i inscripcions gratuïtes
L'esdeveniment és organitzat per la Xarxa d'Oficines per a la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb altres oficines del territori. Aquest projecte compta amb el suport de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i s'emmarca dins del Proencat 50, el pla que estableix els objectius de Catalunya en matèria d'energia neta.
Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar mitjançant el codi QR del cartell oficial de l'acte o bé enviant un correu electrònic a otebages@gbb.cat. Per a més informació, també es pot contactar amb l'organització al telèfon 621 18 07 21 (Oriol Pascual).