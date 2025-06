Conflicte laboral entre la CGT i l'Ajuntament de Sallent arriba als jutjats

Aquest dimecres 11 de juny se celebrarà al Jutjat Social número 1 de Manresa un judici derivat d'un conflicte laboral entre un treballador de la brigada municipal de Sallent i l'Ajuntament. El cas, impulsat per la secció sindical de la CGT, ha generat un fort enfrontament entre les parts, amb acusacions greus per part del sindicat i la reacció del consistori, que assegura que les afirmacions són falses i que està estudiant emprendre accions legals per calúmnies contra el sindicat.

La CGT denuncia una situació continuada d'assetjament laboral i sindical, mentre que des de l'Ajuntament s'afirma que els fets no es corresponen amb la realitat i es remeten al procés judicial per resoldre la qüestió. Fonts municipals consultades remarquen que no poden fer declaracions en profunditat per respecte al procés judicial, però insisteixen que les acusacions són infundades.

Judici aquest dimecres a Manresa

El procediment judicial que se celebra aquest dimecres ha estat interposat per la CGT per defensar el que considera un cas clar de persecució sindical i vulneració de drets laborals. El treballador afectat, Manel Redondo, és delegat sindical del sindicat i forma part de la brigada municipal.

El sindicat denuncia que l'Ajuntament li va incoar una sanció disciplinària un any després d'uns presumptes fets que consideren irrellevants i que atribueixen a una represàlia per la seva activitat sindical. Segons la CGT, el regidor d'Obres i Urbanisme, Miquel Estruch, hauria actuat de manera deliberada contra el treballador.

La CGT parla d'assetjament laboral i sindical

En el comunicat fet públic per la CGT, el sindicat assegura que el treballador ha patit pressions, amenaces vetllades i vigilància indeguda, així com represàlies derivades de la seva tasca com a representant sindical. També afirma que ha estat exclòs de l'ús de menjadors habilitats per a la brigada, mentre que altres treballadors sí que tenien accés a aquests espais.

La CGT considera que aquest tracte ha estat discriminatori i que ha tingut un impacte directe en el benestar del treballador. En aquest sentit, també denuncien que el local d'una entitat ciclista de la qual forma part el treballador -i que aquest feia servir com a vestidor i menjador- va ser desmantellat per ordre del mateix regidor, un fet que qualifiquen de vexatori. Segons el sindicat, aquest espai havia estat utilitzat durant més de quatre anys davant la "manca d'instal·lacions adequades" al lloc de treball.

L'Ajuntament ho nega i estudia denunciar per calúmnies

Consultat per NacióManresa, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha evitat pronunciar-se en detall sobre el cas al·legant que està judicialitzat, però ha assegurat que les acusacions contingudes en el comunicat de la CGT són falses i que des del consistori s'està estudiant la possibilitat de presentar una denúncia per calúmnies contra el sindicat.

Ribalta remarca que serà el jutge qui haurà de dirimir la qüestió, però considera que el relat ofert per la CGT no s'ajusta als fets. Afegeix que el consistori actuarà en conseqüència per defensar-se de les acusacions que consideren injustes i perjudicials per a la institució i per als càrrecs assenyalats.

Altres denúncies i crítica a CCOO

En el mateix comunicat, la CGT apunta també a una presumpta inacció del Comitè d'Empresa, dominat pel sindicat CCOO, que segons entenen no ha actuat davant la situació del treballador. El sindicat reclama una investigació independent i exigeix "el cessament de les pràctiques d'assetjament, persecució i impunitat dins de l'Ajuntament".

A més, denuncia una suposada connivència de determinats membres de la brigada municipal, que segons la CGT haurien actuat amb la permissivitat dels seus superiors i haurien contribuït a generar un ambient laboral hostil. El sindicat afirma que diversos càrrecs polítics haurien reconegut l'existència d'un mal ambient de treball, fet que afegeixen com a prova del que qualifiquen d'"assetjament sostingut".

Una resolució judicial a la vista

El judici de dimecres haurà de posar sobre la taula els arguments de les dues parts. Mentre la CGT demana que es reconegui la vulneració de drets i es repari la situació del treballador, l'Ajuntament es defensa negant els fets i posant en dubte la intencionalitat del comunicat del sindicat. El conflicte, més enllà de l'àmbit laboral, ha adquirit un component institucional que podria tenir recorregut judicial més enllà del procés laboral.