Sallent escalfa motors per viure unes Enramades 2025 plenes de festa, música i tradició

Sallent ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de les Enramades, la seva festa més emblemàtica i arrelada, del 19 al 23 de juny. Durant cinc dies, la vila s'omplirà de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per a tots els públics. L'Ajuntament ha fet públic el programa oficial d'actes, que inclou una llarga trentena d'activitats i destaca pel gran nombre de carrers i places guarnides -fins a disset- que convertiran el municipi en un espectacle visual i sensorial.

Els carrers es tornen màgics

Un any més, els Amics de les Enramades, conjuntament amb l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sallent i amb el suport imprescindible del veïnat i les entitats locals, han treballat durant mesos per engalanar carrers i places. Aquest esforç col·lectiu culminarà el dijous 19 de juny amb la inauguració oficial dels carrers enramats, un dels moments més esperats de la festa i preludi d'un intens cap de setmana d'activitats.

Grans concerts i nits de festa

El programa musical d'aquesta edició torna a ser un dels grans atractius. Dijous, l'Orquestra Selvatana protagonitzarà el concert i ball de nit a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Divendres, la festa es traslladarà a la Torre del Gas, que acollirà dues actuacions potents: les Coco (23 h) i la Banda Neon (1 h). Dissabte al vespre, el mateix espai acollirà l'espectacle especial del Frikibingo, que celebra el seu 20è aniversari, i el concert amb l'orquestra Di-Versiones.

El diumenge 22, serà el torn de la històrica banda Los Sirex, que farà vibrar el públic amb els seus clàssics del rock dels anys 60. I dilluns 23, revetlla de Sant Joan, la festa tancarà amb l'Hotel Cochambre i DJ Wayne, en un concert que es preveu multitudinari.

Cultura popular i activitats per a tothom

Les Enramades també són sinònim de cultura tradicional. El seguici festiu de diumenge i les Balladetes de dilluns són algunes de les propostes més arrelades. A més, no faltarà la visita de l'Antonyito (divendres) ni l'esperada Esvalotada (dimecres), que dona el tret de sortida a l'ambient festiu.

El públic familiar tindrà el seu espai amb activitats com el concert dels Peluxes de dissabte, espectacles itinerants durant el cap de setmana i balls de lluïment de les entitats de cultura popular de diumenge. El programa també inclou visites turístiques, esports i moltes altres propostes perquè tothom trobi el seu lloc dins la festa.

Una tradició amb segles d'història

Les Enramades de Sallent són Festa Tradicional d'Interès Nacional i tenen orígens medievals vinculats a la festivitat de Corpus. El seu tret més distintiu és el guarniment dels carrers amb motius artístics i festius, que combinen el treball manual, la creativitat i la identitat comunitària. Més enllà del seu valor estètic, les Enramades són una expressió viva de la cultura popular catalana i un punt de trobada entre generacions.

Crida a la participació

Des de l'Ajuntament, s'anima tothom a viure intensament la festa: "Passegeu pels carrers i gaudiu de tot el que ofereix el programa, que és fruit del treball col·lectiu i de l'estima per la nostra cultura", han expressat. L'esforç dels veïns i veïnes, dels carrers participants i de totes les entitats implicades fan possible, un any més, que Sallent es converteixi en un gran escenari festiu i compartit.