Eurecat Manresa prova amb èxit noves tecnologies per recuperar liti, níquel i cobalt

El centre tecnològic Eurecat Manresa ha desenvolupat i provat amb èxit diverses tecnologies innovadores per a la recuperació de matèries primeres crítiques, com el liti, el níquel o el cobalt, a partir de residus i subproductes industrials. Aquests avenços s'emmarquen en l'aposta per una economia circular que redueixi la dependència de l'extracció directa de recursos i minimitzi l'impacte ambiental.

Materials clau per a sectors estratègics

Segons el director de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat, Miquel Rovira, aquestes matèries primeres, conegudes com a CRM (Critical Raw Materials), són fonamentals per al desenvolupament econòmic, especialment en àmbits com l'automoció o les energies renovables. “Són materials escassos i el seu subministrament no està garantit. Per això cal disposar-ne a través de la seva recuperació”, afirma Rovira.

Les tecnologies impulsades des d'Eurecat tenen com a objectiu garantir aquest accés de forma sostenible, alhora que fomenten l'autonomia industrial europea i contribueixen a la descarbonització.

Recuperació de minerals des de la salmorra marina

Un dels projectes destacats és Sea4Value, en el qual Eurecat ha participat en el desenvolupament d'un nou procés per recuperar liti i magnesi a partir de les salmorres generades en plantes dessalinitzadores. Aquesta tecnologia no només permet extreure minerals valuosos, sinó que redueix l'impacte ambiental dels efluents hipersalins.

També destaca el projecte europeu Salema, orientat a un model d'economia circular per substituir matèries primeres crítiques amb aliatges lleugers d'alumini en la fabricació de vehicles elèctrics.

Reciclatge de bateries i nous processos hidrometal·lúrgics

A través del projecte Free4Lib, Eurecat treballa en solucions per al reciclatge de bateries d'ions de liti, en especial pel que fa al desmantellament, pretractament i recuperació de materials al final de la seva vida útil.

En paral·lel, el centre ha desenvolupat nous processos d'hidrometal·lúrgia sostenible, basats en reactius menys contaminants i amb millor rendiment econòmic, per recuperar materials com liti, manganès, níquel i cobalt de residus electrònics i bateries usades.

Innovació en pols metàl·lica i producció sota demanda

Una altra línia de treball és el desenvolupament d'un sistema d'esferoidització amb plasma de microones, que permet recuperar pols metàl·lica de rebuig en processos industrials i tornar-la a introduir a la cadena de producció.

Eurecat també disposa d'una planta pilot per a la producció de pols metàl·lica personalitzada, tant a partir de materials purs com a partir de residus metàl·lics.

L'economia circular, clau davant l'augment de la demanda

D'acord amb dades de l'Agència Internacional de l'Energia, entre 2017 i 2022 la demanda de liti es va triplicar, la de cobalt va créixer un 70% i la de níquel un 40%. Les projeccions indiquen que l'any 2040 la demanda de liti serà 15 vegades superior a la del 2020.

Mentrestant, segons el Circularity Gap Report, l'economia mundial és només un 7,2% circular, una xifra que va a la baixa degut a l'augment de l'extracció de recursos. En només sis anys, s'han consumit més de mig bilió de tones de materials, gairebé tants com durant tot el segle XX.