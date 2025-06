Gelats, fajitas i PortAventura: torna l'Estiu Jove a Sant Fruitós amb activitats per a tots els gustos

Aquest mes de juliol, els i les joves de Sant Fruitós de Bages podran gaudir d'un nou cicle d'activitats dins del programa Estiu Jove, organitzat pel Nexe Espai Jove. Tallers de cuina, propostes lúdiques, gimcanes, cinema a la fresca i una sortida a PortAventura són algunes de les activitats que s'oferiran del 1 al 15 de juliol.

Tallers, jocs i activitats creatives

El programa s'iniciarà el dimarts 1 de juliol amb un taller de cuina de gelats, a 2/4 de 6 de la tarda al Nexe Espai Jove. L'endemà, dimecres 2 de juliol, tindrà lloc una partida de polis i cacos al Bosquet, a les 9 del vespre.

El dijous 3 de juliol, la creativitat prendrà protagonisme amb un taller de pintar tote bags amb pintures tèxtils, també al Nexe i a la mateixa hora que el primer taller.

Del 5 al 7 de juliol, el programa s'aturarà per donar pas a les activitats de la Festa Major d'Estiu del municipi, en què també hi ha previstes propostes per al públic jove.

Més cuina, més jocs i molta aigua

L'Estiu Jove es reprendrà el dimarts 8 de juliol amb un taller de cuina de xocolata de Dubai, novament a 2/4 de 6 de la tarda al Nexe. L'endemà, dimecres 9 de juliol, l'aigua serà la protagonista amb l'aiguaboom, una activitat per refrescar-se i passar-ho bé.

Dijous 10 de juliol, a partir de les 8 del vespre, s'organitzarà una gimcana nocturna pels carrers del poble, i el divendres 11 es projectarà una pel·lícula triada pels mateixos joves en una sessió de cinema a la fresca davant del Nexe.

Escape room, sortida a PortAventura i taller final

El dissabte 12 de juliol, hi haurà una activitat especial a Manresa: un escape room de Cerveses Hoppit, amb proves de joc i tast de cervesa artesana (adreçat només a joves majors d'edat).

La gran sortida d'aquest Estiu Jove serà diumenge 13 de juliol amb un viatge a PortAventura. La sortida es farà a 2/4 de 8 del matí des de la plaça de la Vila. L'activitat té un preu de 28 euros, que inclou el transport i l'entrada, i cal inscriure-s'hi abans del 27 de juny al Nexe Espai Jove.

Per tancar el programa, el dimarts 15 de juliol, es farà el tercer taller de cuina de l'estiu: fajitas per llepar-se'n els dits.

Inscripcions i més informació al Nexe Espai Jove de Sant Fruitós de Bages.